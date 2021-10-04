一般人解決問題，習慣解決問題本身，但鮮少直面問題本質。特區政府就是這個樣子——既然土地供應短缺，那就想方設法開發，卻看不清土地資源的公共屬性，也想不通如何撬動其槓桿作用，所以不太關心資源分配是否公平，更不理會發展佈局是否合理。可是，「政府」始終不應該只是「一般人」而已，而事實上，正是因為當局對土地問題的「不清不楚」和「不管不顧」，所以變相早就讓出土地發展的主導權力，甘願任由「市場」背後的「資本」喧賓奪主，才會導致香港深陷資源配置不公和經濟發展不前的怪圈。



因此，當下的香港，既沒有土地告別「有屋無人住，有人無屋住」的城市哀歌，無法把市民從「樓奴」生涯當中釋放出來，讓人人得以享有「活得有尊嚴」的「適足居住權」；也沒有土地增建安老、醫療、文體等等基礎設施，無法提升公共服務水平，為普羅大眾減輕生活負擔、改善生活品質；更沒有土地應對經濟轉型和產業多元，無法有效釋放產能、提高效率，讓結構性的深層次矛盾逐漸化解；當然也沒有土地規劃城市更新和未來發展，無法破除自身局限促進區域經濟融合，為「一國兩制」注入全新活力。



林鄭月娥將於周三（10月6日）發表任內最後一份《施政報告》，如果她仍然無法切實回應這個由土地作為解決香港城市建設和經濟發展重要支點的治理課題，恐怕就沒有能力繼續擔此重任。



詳細內容刊登於2021年10月4日出版的第285期《香港01》電子周報《對林鄭最後施政報告的期許——重奪發展主導權力，重構土地經濟格局》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。