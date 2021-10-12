施政報告2021｜十年又十年　北部都會區建設應「快馬加鞭」

「新界的發展不是『今天』的問題，而是歷史遺留下來的問題。」曾任深圳市科技局副局長，現任深圳市決諮委先行示範區灣區組專家、深港澳科技聯盟顧問的張克科如是評價特區政府上周三（10月6日）公布的《北部都會區發展策略》（下稱《發展策略》）。他強調，這遲來了近30年的港深接壤地區的規劃「是欠債還錢的問題，是還願的問題，是新界人民跟上社會發展和共同富裕的問題。」



《發展策略》成為特首林鄭月娥上周三（10月6日）發表本屆政府任內最後一份《施政報告》的最大亮點。然而，這一圍繞新界北、涉及香港近三分一土地的大型規劃，其實早於八十年代就有雛形。新界北區的「從零到一」，香港走了三十年之久，已經失去了太多。港府既要以此為鑑，更要加速前進，盡快制定具體時間表、細化措施、落實建設，逐筆還清欠香港人的債。

落馬洲河套區的發展早於1992年已開始討論，但竟到了去年才平整地塊。（資料圖片）

港深融合早有計議

回歸卻成「暫停鍵」

張克科雖是內地專家，但已參與研究及推進港深邊境合作逾三十年，對新界北發展歷程瞭如指掌。他憶述，早於1985年，港深兩地確定建設皇崗口岸，同時也規劃了深圳河的治理及梅沙口岸的建設，深港合作開發新界北的故事就此「開篇」。

1991年，張克科調任至深圳市政治協商會議（下稱深圳政協）機關任處長，政協委員中有十二位來自香港，當中便有「皇巴士大王」、新田鄉事委員會前主席文伙泰。應文伙泰邀請，張克科展開深港邊境合作規劃研究，又多次與中央及地方政府各層級的領導人會面，論證發展的可能性。翌年，團隊已首次提出結合福田保稅區和河套地區的地緣優勢，建設7.9平方公里的「深港跨境科技園」的藍圖，「我們都覺得，這個事情等香港回歸後能做。」

香港回歸後，深港合作發展新界北卻遇到了政治阻力。（羅國輝攝）

然而，張克科等人太過「樂觀」，沒想過香港回歸之後，竟會遇上政治阻力。

「（香港）以陳方安生（時任政務司司長）為代表提出反對意見，認為按照國際法劃了土地，所以（1997年）7月1日後，河套就是香港的土地，深圳不能來這裏談開發的問題。」張克科無奈歎道。他和他團隊本來已就確認土地的權屬和法律問題，邀請時任行政會議成員梁振英做法律顧問，並爭取到國務院港澳辦公室的同意——可謂「萬事俱備，只欠東風」；但可惜，特區政府還是以「區隔思維」一票否決。

從那時開始，新界北的發展按下了「暫停鍵」。

卅年停滯、廿年發展

香港還有多少個十年？

又過了10年，到了2008年，隨著深圳經濟騰飛，時任特首曾蔭權才在《施政報告》當中提出「港深國際大都會」戰略概念，同時釋放2400公頃邊境禁區土地、公布「落馬洲河套地區」建設。眼見港深出現「合作苗頭」，文伙泰在政府公開諮詢的論壇活動中發表《香港與深圳「一河兩岸」合作與發展的新思考》（下稱《一河兩岸》）一文，從港深合作的角度規劃河套區以東的地區，並清楚勾勒出地圖（下圖），正式為新界北發展指明方向。

深圳市政協研究團隊在2008年配合「港深都會」政策，圍繞香港新界北發展提出「一河兩岸」開發概念規劃，其中E區便是河套區域。（受訪者提供）

如果將文伙泰的《一河兩岸》與是次港府的《發展策略》作比較，不難發現，後者提到的「兩城三圈」，即「港深緊密互動圈」、「深圳灣優質發展圈」和「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」（下圖）的功能，其實與《一河兩岸》規劃一脈相承。

在《北部都會區發展策略》中，特區政府提出的「兩城三圈」概念，與「一河兩岸」概念 一脈相承。（資料來源：《北部都會區發展策略》

張克科在訪問中把文伙泰的文章授權《香港01》刊登，並說：「如果你們媒體有版位，可以全文刊登，文章到現在還適用。」——「至今仍適用」的肺腑之言，不免折射出香港規劃發展的「龜速」。

這種「龜速」在河套區發展可見一斑。由2008年提出發展以來，直至2017年，港深政府簽訂《關於港深推進落馬洲河套地區共同發展的合作備忘錄》，土地業權問題解決，河套區的發展才正式開始。到去年底，河套區終於平整了土地，得以進行第一期港深創新及科技園的基礎設施工程，此時距離張克科等人於1992年提出的「深港跨境科技園」構想，已過了將近三十年。

新界300多公頃，包括交通欠賬、產業欠賬、社會生活欠賬和民生問題欠賬。（特區政府）現在就是還債！ 深圳市政府智囊、深圳市科技局前副局長張克科

「亡羊補牢」，更應「快馬加鞭」

「新界300多公頃，包括交通欠賬、產業欠賬、社會生活欠賬和民生問題欠賬。（特區政府）現在就是還債！」見證深港跨越重重關卡「邁出一步」，張克科評價《發展策略》是「亡羊補牢、為時不晚」。

雖說是「為時不晚」，但既然是「亡羊補牢」，更應「快馬加鞭」。然而，特首林鄭月娥出席港台節目時卻指，「北部都會區」以二十年時間發展是「務實的時間表」。三十年停滯後，又是「二十年」，立法會議員都不太滿意。工聯會黃國健在《施政報告》答問會上表示對二十年的「鴻圖大計」感到「不太踏實」，而民建聯劉國勳期望，十年能基本完成建設，十五年便能成熟運作。

民建聯立法會議員劉國勳指出，新界北區的發展速度與《前海方案》、《十四五規劃》是脫節的。（盧翊銘攝）

「我們以前發展新市鎮，十年做『十大基建』，短時間可以做那麼多......今天有什麼理由不能在十年內做好北部都會區？」劉國勳在接受《香港01》訪問時仍堅持自己的觀點。他強調，現時新界北區的發展速度與《前海方案》、《十四五規劃》脫節，前海在2035年要完成擴區的階段性目標，而洪水橋最後入伙還需十七年時間，即最快亦要2038年，如果再加上其他新區建設，「起碼最少要二十年」。

立法會議員們的「心急如焚」乃情理之中。要求政府立下具體承諾和加快進度，皆因過去政府欠缺「管治效能」，社會信任早已跌至冰點。「北部都會區」提出後，社會支持聲音佔多數，或許是這麼多年來，難得有一事令社會各界達成「共識」，議員們當然希望「乘勢而上」，做出成績。但這只是開始。掌聲過後，有很多具體措施需要細化和深化。冀特區政府早日兌現承諾，「還清」這筆「債」，莫辜負港人下一個「三十年」。

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詳細內容請閱讀第286期《香港01》電子周報（2021年10月11日）《北部都會區的提出 港深經濟融合「欠債還錢」的開始》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。