兩文三語．一｜香港人的語言漂流記——「兩文三語」變「重英輕中」

縱觀香港發展歷程，從「兩文」走到「兩文三語」的語言政策從來都是社會演變的主旋律。在殖民時期，港英政府表面上主打「兩文」，但有意無意地「重英抑中」，實質是把中文和英文對立起來看待，儘管民間曾為中文地位發起社會運動，但也難改英文作為精英語言的「霸權地位」。回歸後，香港步入「兩文三語」時代，即以中文和英文進行書寫，並以廣東話、普通話和英文作為口語，但時至今日，「英文」地位依然高高在上，「中文」政策目標卻仍含糊不清，甚至一次又一次捲入政治化漩渦。



如此這般，港人在三種語言間各自漂流，說不出「母語」是何，亦道不清「外語」是誰，僅憑政治立場尋找落腳點——但這不應是「兩文三語」的初衷，更不應是香港語言政策希望達到的效果。《香港01》就此與香港教育大學榮休教授鄭燕祥、香港教育大學中國語言系教授施仲謀、香港理工大學中文及雙語學系助理教授梁慧敏、香港教育工作者聯會理事李曉迎等多位專家對話，透析「兩文三語」的前世今生，重思香港需要怎樣的語言政策。



「反思兩文三語」系列報道六之一



香港回歸後特區政府推行「兩文三語」政策，但實際效果卻是「重英輕中」。（資料圖片）

詳細內容請閱讀2021年11月1日出版的第289期《香港01》電子周報深度報道《香港人的語言漂流記—— 「兩文三語」變「重英輕中」》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。