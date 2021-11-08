步入鄭燕祥的辦公室，猶如來到藝術博物館：牆上掛着書法墨寶，地上擺着彩陶泥塑，桌上放着一本近期出版的水彩畫集。作為香港教育大學的榮休教授，鄭燕祥著作等身，是香港教育界、乃至國際學術界都德高望重的學者。近年退休後，鄭燕祥卻以藝術為閒情逸趣，反在教育議題上保持低調，甚少接受傳媒訪問。但是，對於香港社會的未來，香港教育的前途，鄭燕祥確是念茲在茲，白髮丹心。



《香港01》深度報道組去信邀請這位教育界的泰斗探討「兩文三語」政策成敗，他隨即主動電聯記者，了解一番後欣然答應接受獨家專訪，「希望能喚起社會對這重要議題的理性討論」，為香港未來的語言教育政策提供藍圖建議。



訪問伊始，鄭燕祥拿出三張雙面都滿載手寫筆記的A4紙，以膠紙相黏，猶如課堂講義——皆是香港的語言教育政策的總結及面向未來的系統規劃。整場對話下來，確實上了寶貴的一課。但對話期間，鄭燕祥屢說已沒有心力去寫文章、參與討論，皆因教育系統的長期癥結「講了那麼久都不見有改善」，言畢又陷入靜默的沉思。



鄭燕祥近年來醉心藝術，但對於香港社會的未來，香港教育的前途，鄭燕祥卻一直念茲在茲。（資料圖片：歐嘉樂攝）

詳細內容請閱讀2021年11月8日出版的第290期《香港01》電子周報深度報道《與教育界泰斗鄭燕祥對話——香港語言教育緣何與社會功能脫節？》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。