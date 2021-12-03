香港還未到說「對不起鄧小平」的時候

香港行政長官林鄭月娥12月1日結束了湖北省武漢的考察行程，在總結這次行程時，林鄭除了表達對武漢防疫的肯定以及期望兩地加強合作外，還在接受當地媒體訪問時談到了「一國兩制」在香港的實踐情況。林鄭坦言，任內最大心願是能夠幫助推動香港回到「一國兩制」正軌，已故中共領導人鄧小平提出以「一國兩制」解決香港歷史遺留問題，是非常偉大的構想，如果後人沒有辦法落實好，既無法保障國家安全、領土完整、祖國統一，又不能夠維護香港長期繁榮穩定，是對不起他「老人家」。

此外，林鄭表示，回歸以來，香港在貫徹落實「一國兩制」時，有做得不夠好的地方，選舉制度被一些別有用心的人，透過「一人一票」進入立法會，讓行政機關無法做到《基本法》設計的「行政主導」，修例風波引起的混亂只是其中最激烈的例子。她同時提及，中央制定《香港國安法》和完善選舉制度，現在看來過程很痛苦，但亦是必須，可令香港撥亂反正，相信立法會未來將會是一個能與行政機關互相配合、互相制約的政治體制，中央能為香港做的基本已做了，接下來要看特區政府、立法會、司法機關、教育團體等還能做什麼，以全面貫徹「一國兩制」。

行政長官林鄭月娥在武漢考察辛亥革命武昌起義紀念館。圖示林鄭月娥（前中）在湖北省副省長趙海山（前左）陪同下參觀展品。

林鄭月娥對着內地媒體表達「對不起鄧小平」的擔憂，誠然是真情流露，但作為香港行政長官，現在還不到說「對不起鄧小平」的時候。一方面，「一國兩制」才剛剛進入「五十年不變」的中期時刻，香港的深層次問題與矛盾才也剛剛經由2019年的修例風波徹底暴露出來，當前香港需要的是政治擔當和魄力，以便撥亂反正，讓「一國兩制」重回正軌，而且從長遠來看，修例風波對香港來說並非一件壞事。

正如我們在《香港對「時代革命」的反思不該止於悲情》中所言，「因為修例風波短期來看，對香港而言確實是一樁壞事，街頭不斷上演的暴力攬炒一夕之間將香港曾經引以為傲的文明、法治的面紗撕開，呈現出極其真實且慘烈的一面，但長期來看，這又何嘗不是一件好事？因為面對這座被暴力裹挾的城市，任誰也無法再對困擾港人的深層次結構性矛盾睜一隻眼閉一隻眼了。」

另一方面，不管是佔中運動、旺角騷亂還是修例風波，香港雖然在過去幾年被陰霾籠罩，暴力攬炒、立法會拉布、社會嚴重撕裂，但這並非鄧小平當初所預料到的最壞結果。換言之，鄧小平當年將原本用於解決台灣問題的「一國兩制」作用於香港，已經預估過最糟糕的情況。

鄧小平預估的最壞後果並沒有發生

在《基本法》起草之際，鄧小平曾對起草委員會說過這樣一段話，「切不要以為香港的事情全有香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了。這是不行的，這種想法不實際。中央確實是不干預特別行政區的具體事務的，也不需要干預。但是，特別行政區是不是也會發生危害國家根本利益的事情呢？難道就不會出現嗎？那個時候，北京過問不過問？難道香港就不會出現損害香港根本利益的事情？能夠設想香港就沒有干擾，沒有破壞力量嗎？我看沒有這種自我安慰的根據。如果中央把什麼權力都放棄了，就可能會出現一些混亂，損害香港的利益。所以，保持中央的某些權力，對香港有利無害。大家可以冷靜地想想，香港有時候會不會出現非北京出頭就不能解決的問題呢？」

同樣在這次講話中，鄧小平還預估到最壞的後果：「有些事情，比如一九九七年後香港有人罵中國共產黨，罵中國，我們還是允許他罵，但是，如果變成行動，要把香港變成一個在『民主』幌子下反對大陸的基地，怎麼辦？那就非干預不行。干預首先是香港行政機構要干預，並不一定要大陸的駐軍出動。只有發生動亂、大動亂，駐軍才會出動。但是總得干預嘛！」

鄧小平1987年會見香港基本法起草委員會時，曾對「一國兩制」在香港的實踐情況有過詳細評估。（Getty）

從這段話不難看出，鄧小平當年所預料的香港最壞的情況，是需要出動駐軍的大動亂。而回看修例風波，雖然當時香港近乎「暴力之都」，國家安全面臨嚴峻挑戰，不少聲音也在猜測北京會否出動解放軍，但最終北京仍保持了足夠的戰略定力，回到了法治的軌道上，推出了《港區國安法》。這樣做的原因很簡單，因為最不想讓「一國兩制」失敗的，最希望「一國兩制」行穩致遠的，正是北京，而一旦出動解放軍，某種程度上即意味着「一國兩制」的失敗。

與其擔憂「對不起」 不如多想如何「對得起」

不過，雖然修例風波這場「高燒」並不是鄧小平當年所預料的最壞情況，但這並不是說香港可以繼續蹉跎，可以繼續在政治上消極干預、在經濟上積極不干預，繼續放任階級固化、貧富分化惡化下去，繼續維持官商共治並強化地產霸權，而是必須意識到香港問題的嚴峻性和緊迫性，尤其在「五十年不變」的中期時刻，必須將香港問題放在更長的歷史周期中進行全面總結和反思。

此前，我們在《在「五十年不變」的中期時刻 追問香港「遺留問題」》中指出：「不亂的香港，不等於治理效能提升了，也不等於『由治及興』了。就像修例風波期間，最容易做到的是「止暴治亂」，最難做到的，則是如何透過現象對香港深層次問題和二次命運進行更廣泛和深刻的認識與思考。」

所以，與其擔憂「對不起鄧小平」，不如多想想如何才能「對得起鄧小平」。香港如何對得起鄧小平？早在1984年會見港澳代表時鄧小平就反覆說，一切的衡量標準就是香港是否繁榮、穩定、發展，對香港來說是不是好事。作為一個社會主義者，鄧小平所說的繁榮，顯然不是指商家和少數人的繁榮，而是所有香港人的繁榮。對於林鄭以及香港數量龐大的治港者而言，這才是最需要身體力行努力的方向，也是對鄧小平最好的告慰。