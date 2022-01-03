如果將香港比喻成人民幣國際化的起點，那麼任志剛便是站在起跑線的「鳴槍人」。關於人民幣走向國際的前因後果、香港離岸市場的建設，任志剛是親歷者，也是必不可少的講述者。《香港01》深度報道組獨家對話行政會議非官守成員、金管局首任總裁任志剛，講述他眼中的人民幣國際化和香港在其中的角色。



2001年，應香港銀行公會的邀請，時任金融管理局總裁的任志剛率代表團上京進行課題研討。在拜會國家外匯管理局的會議上，他突然提出在香港發展人民幣業務的可能性，事前並沒有徵詢代表團和金管局同事的意見。

「我過去有個缺點，就是一想到要做，就『一路去』。」任志剛曾在2014年出版著作《居安思危》中形容自己沒有耐性、「凡事都想昨天已經做好」。但在「急性子」背後，是長期觀察累積的思考。在會上拋出提議後，他便立即引述政經時局和《基本法》作支撐。由於不知對方反應如何，他又嘗試從當局角度出發，針對香港市場裏人民幣現鈔日益增多的情況，建議建立合適機制讓人民幣流回內地，並建立跨境流動監測機制。

儘管事出突然，但任志剛仍然成功說服當局。兩年後，國務院批准香港開展個人人民幣業務，人民幣離岸市場揭幕。轉眼二十年過去，人民幣業務範圍從個人走向企業，業務類型也從存款走向貿易、投資。香港成長為離岸人民幣業務樞紐，坐擁全球最大離岸人民幣資金池、最高的結算業務份額，更是最活躍的離岸人民幣債券發行地。

詳細內容請閱讀2022年1月3日出版的第298期《香港01》電子周報深度報道《對話任志剛：重思國際金融中心內涵》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。

人民幣國際化專訪系列：

與國家級金融學者張明對話：人民幣國際新征程 香港重要性不減

與金融學者巴晴對話：人民幣投資需求大增 香港離岸市場循勢前進

獨家對話工銀國際首席經濟師程實：貨幣百年變局香港金融去向何方