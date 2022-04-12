今年正值香港回歸二十五周年，也是香港實施「一國兩制」的中間點，「民心回歸」已經成為不能迴避的核心議題，國民身份認同教育自然也被提上日程。在下一個二十五年內，「一國兩制」能否行穩致遠的關鍵之一，在於能否全面修正價值觀念教育的偏差和缺失，方能使得香港市民重新找回以中華民族為根的國家認同和主體意識。回溯從港英殖民到主權回歸以來「去國家化」的教育歷程，或許有助於我們更清晰地理解今天人們對於「我是誰」的困惑，也有益於教育體系更深刻地改革國民教育課程內容，讓香港人與中國心重新「邂逅」。



「國民教育」深度報道系列四之一



港英政府時期實行的「去國家化」的「疏離統治」直接影響香港華人的國民意識和身份認同。（資料圖片）

香港大學前副校長李焯芬憶述上自己的讀書經歷，談及當時港英政府主張英語教學，中文淪為「第二語言」。（龔嘉盛攝）

香港創知中學校長黃晶榕形容，香港的公民教育總是放錯重點，直接與相對空泛、甚至是反民族主義和反國家主義的「世界公民」思想聯繫在一起。（黃寶瑩攝）

李焯芬指出，「國民教育本質上是歷史文化教育，課程的五大範疇，大部份是培養學生的品德與價值觀，並沒有政治取向。」（龔嘉盛攝）

國民教育．一｜港英殖民到主權回歸 香港人與中國心的錯過和邂逅

國民教育．二｜糾正認知偏差 校長黃晶榕：老師身教言教尤為關鍵

國民教育．三｜「國教推手」李焯芬：勿把誤解國家遺憾留給下一代

國民教育．四｜站在香港看中國 重讀大地之理 認清「國家與我」

詳情請閱讀2022年4月11日出版的第312期《香港01》電子周報《從港英殖民到主權回歸 香港人與中國心的錯過和邂逅》。按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。