議員議案｜人才培訓的瓶頸不止是職業教育

立法會上周四（5月26日）討論並通過由選委界議員、港九勞工社團聯會（勞聯）主席林振昇提出的「推動職業教育發展，培養人才構建多元出路」無約束力議案。香港社會對職業教育、技術人才的輕視長久有之，這也不是立法會第一次討論「職業教育」的問題。那麼，議員們的建議是否真的能解決有關瓶頸？



在辯論中，立法會議員乃至特區政府僅集中火力炮擊教育制度，卻忽視產業結構的畸形。例如，航運交通界議員、自由黨易志明認為人力資源錯配的深層原因是教育制度一直重學術輕工科，建議政府改變社會「工字不出頭」的偏見，包括提升工業形象。

然而，由於產業固化、高端技術工種有限，「工字不出頭」已是殘酷現實。據大學教育資助委員會統計2019/20年度畢業生就業數據，工程及科技科的畢業生中每三人中僅有一人會成為工程師，而商科有七成機會進入相關行業，教學專業的需求則遠大於供給。

由是觀之，金融商科及專業人士依然是畢業生趨之若鶩的行業。細究原因，無非收入高、福利好、晉升空間大。不過，要改變香港社會的偏見，最關鍵的是......

詳細內容請閱讀第319期《香港01》電子周報（2022年5月30日）《人才培訓的瓶頸不止是職業教育》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

據大學教育資助委員會統計2019/20年度畢業生就業數據，工程及科技科的畢業生中每三人中僅有一人會成為工程師。（香港01製圖）

立法會上周四（5月26日）討論並通過由選委界議員、港九勞工社團聯會（勞聯）主席林振昇提出的「推動職業教育發展，培養人才構建多元出路」無約束力議案。（李澤彤攝）