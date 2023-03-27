推動人民幣國際化　香港要把握機遇｜議員議案

《中共二十大》報告提出「有序推進人民幣國際化」，香港作為全球最大人民幣離岸中心，既有責任助力國家邁向新台階，又有空間發揮金融新角色。香港交易所正在籌備人民幣國債期貨和港幣人民幣雙櫃枱，而立法會上周三（3月22日）也通過《強化和拓展香港作為人民幣最大離岸業務中心的優勢》議員議案，促請特區政府協同國家部門，拓展以人民幣計價的資產交易形式和規模，並在保障國家金融安全的原則下，推動人民幣國際化。具體而言，當局可以怎樣助力人民幣國際化？



立法會議員議案政策分析系列



香港離岸人民幣市場在推動人民幣國際化進程中，具有重要戰略價值。（Getty Images）

攻克投資儲備難點

國際貨幣的三大功能，主要體現在貿易結算、投資儲備和計價功能。貿易結算是發展投資儲備和計價功能的基礎，說明在跨國貿易有人使用人民幣作結算，從而持有一定數量的貨幣。中國現有130多個貿易夥伴，又簽訂區域全面經濟夥伴協定（RCEP），與東盟十國、中日韓三國和澳洲兩國大幅減免關稅，刺激東亞區的貿易往來，打造了一定以人民幣作貿易交收和結算的基礎。但在投資儲備和計價功能方面，人民幣仍有很大提升空間，這也是作為全球最大人民離岸樞紐的香港在推動人民幣國際化上的發力點。

立法會選委界議員蘇長荣提出《強化和拓展香港作為人民幣最大離岸業務中心的優勢》議案，提出三方面建議：一是加大力度建設以人民幣計價的股票市場、檻低投資者門檻，如將「港幣—人民幣雙櫃台模式」推至二級市場，減低或豁免交易成本和證券轉換資金成本，降低「港股通」個人投資者參與門檻等等；二是拓展以人民幣計價的債券市場，進動本港市場國際期貨產品落地，優化「南向通」機制，降低投資人的准入門檻；三是完善離岸人民幣市場的基礎設施和市場規則，如完善人民幣資金結算和資產託管等基礎設施，以香港作用推廣和使用數字人民幣的試點。

民建聯陳仲尼主要圍繞著保障國家金融、拓展香港離岸人民幣業務及數字人民幣發展三方面提出修訂。其餘議員的發言，多聚焦於美元武器化、美國聯儲局超常規的加息舉措，為人民幣國際化提供有利時機，建議政府增加更多以人民幣為計價的證券、債券及衍生產品、促進內地和香港金融市場的互聯互通，並把握，RCEP和「一帶一路」的發展機遇。總括而言，上述建議的基調，是以增加人民幣的產品和使用場景、完善金融基建、吸引投資者，從而提升人民幣的使用量和流通量，促進人民幣的儲蓄和計價功能。

選委界蘇長荣提出的《強化和拓展香港作為人民幣最大離岸業務中心的優勢》，及陳仲尼提出的修正案獲投票通過。（廖雁雄攝）

「點心債」大有可為

在美國非常規加息周期之下，美元融資成本高企，境外投資者對離岸人民幣債券（「點心債」）的需求大幅增長，香港更應把握相關發展機遇，加快推動人民國際化。

根據香港金管局2022年年報，本港未償還人民幣點心債餘額為3,123億元，與2019年相比增長了85%。萬得（Wind）金融數據庫資料顯示，2022年1至8月點心債發行規模為572.63億元，高於2021年同期的418億元和2020年同期的249.64億元，創歷史新高。

中國首席經濟學家論壇理事，建銀國際董事總經理兼宏觀研究主管崔歷在《點心大餐揭開序幕：點心債市場前景展望》一文指出，除了美債利率大幅飆升是點心債發行上升的主要推力之外，中國的溫和再槓桿化預計增加行業融資需求、全球投資者多元化配置需求、以及區域貿易發展，將會持續帶動人民幣債券的需求，預料點心債的年發行量到2025年攀升到1.2萬至1.5萬億元人民幣。

商界（第二）廖長江、經民聯工程界盧偉國、選委界簡慧敏等議員也指，在美國非常規的加息週期之下，美元融資成本高企，當局應該總結前年深圳市政府發行50億元點心債的做法，繼續鼓勵內地不同的地方政府和企業，來港發行離岸點心債和發行人民幣的綠色債券，重點打造人民幣點心債的市場，從而提高人民幣的投資儲備功能。

人民幣國際化的路上，必須攻克的難點，落在投資儲備和計價功能上。（路透社）

發展大宗商品交易市場

此外，不少議員都提出，若要提高人民幣的投資及計價功能，政府也要大力建立以人民幣計價的大宗商品交易市場。目前香港的大宗商品交易僅只涉及貴金屬、基本金屬及黑色金屬，而人民幣計價產品選擇並不多。香港唯一受規管的現貨商品市場由「金銀業貿易場」營運，而唯一受規管的大宗商品衍生產品市場則由港交所旗下香港期貨交易所營運。

選委界洪雯提出，香港可以把握中國與中東逐漸形成的「石油人民幣」生態圈的發展機遇，即中東國家透過與中國進行石油交易收付人民幣，用以支付中國企業在中東的基建費用或投資內地、收購內地資產等層面上。她建議港府可以與上海國際能源交易中心合作，成為上海原油期貨市場的境外交易平台，以石油人民幣為新引擎，推動人民幣國際化。

國家主席習近平於去年12月初出訪沙特期間，外界最為關注中沙會否改用人民幣結算石油。儘管目前暫時未有定案，但就在本月中旬，中國進出口銀行與沙特阿拉伯國家銀行成功達成首筆人民幣貸款合作，分析認為意義非凡。不過，世界貿易仍在很大程度上依賴美元，人民幣國際化之路不易，港府不但要為此做好準備功夫，甚至另覓出路。

港府和香港期貨交易所可以考慮與上海深化合作，例如安排離岸人民幣計價的大宗衍生品在港上市，而將實物交收沿用上海期貨交易所的倉儲基建；又或者開辦「大宗商品通」等投資管道，以補足本地大宗商品倉儲設施不足的發展短板，令兩地投資者可以接觸到更多元的產品，並以人民幣作計價貨幣，推動人民幣國際化。