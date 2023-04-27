恒大商業新聞獎｜01深度組記者連奪三獎：榮幸藉報道推動社會變化

恒生大學今日（4月27日）舉辦「第七屆恒大商業新聞獎頒獎典禮」，香港01深度報道組前記者楊瀅瑋分別以《我們離「主權基金」有多遠》、《助力人民幣國際化 升級國際金融新中心》、《改革派築金融夢 李小加寄予香港主動開創未來》三則報道，獲得「最佳商業新聞系列報道獎」、「最佳經濟及金融政策新聞報道獎」、「最佳商業財經人物專訪獎」三個銀獎。評審認為有關作品的選題具高水準、報道具高技巧、分析具權威性。楊瀅瑋感言：「特區政府通過我們的報道看到香港經濟轉型的需要，這比得獎更有成就感——記者可以透過報道推動社會變化和發展！」



第七屆恒大商業新聞獎頒獎典禮上，香港01深度報道組前記者楊瀅瑋連奪三個獎項。（張浩維攝）

《我們離「主權基金」有多遠》系列報道透過分析外匯基金、未來基金以及香港增長組合的成效和意義，當中運用大量不同維度的資訊、數據、理論和經驗，嘗試探討香港設立一個「類主權基金」的可能性。恒大商業新聞獎評審之一的香港中華廠商聯合會會長史立德認為，該報道具前瞻性，能從多角度分析及探討本港公共財政政策的可行出路，並且配上簡明扼要的圖表加以解說，有效幫助讀者理解內容。

《助力人民幣國際化 升級國際金融新中心》主要探討在人民幣國際化征途上，作為「離岸人民幣樞紐」的香港，擁有怎樣的優勢和短板，應該如何完善重要角色。恒大商業新聞獎評審陳家豪教授讚賞，「其選題和報道技巧皆具高度的水準」——在選題上，該議題對全球經濟有重大影響，所以報道具有高度新聞價值；在技巧上，運用充分資料和專業知識，採訪專家和業界人士，從多個角度進行分析，使得報道更具權威性和可信性。

恒生大學今日（4月27日）舉辦「第七屆恒大商業新聞獎頒獎典禮」。（張浩維攝）

《改革派築金融夢 李小加寄予香港主動開創未來》是香港回歸25周年系列報道之一，當中專訪香港交易所前行政總裁李小加，分享他如何以「問問題」方式推動香港金融向前走，以及他對香港積極尋找獨特角色的期望。作為評審的九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，商業財經新聞講究數據和分析，人物專訪講求個人經歷、視野和性格描述，出色的「商業財經人物專訪」必須能將兩者融會貫通，而這篇作品表現出高水準。

「連中三元」的香港01深度報道組前記者楊瀅瑋感言：「特區政府通過我們的報道看到香港經濟轉型的需要，這比得獎更有成就感——記者可以透過報道推動社會變化和發展！」因為《我們離「主權基金」有多遠》系列報道刊出後，新上任的李家超政府宣布設立類似概念的「香港投資管理有限公司」，可見當局願意回應傳媒倡議。

香港01深度報道組致力發掘影響社會議題，揭示深層結構矛盾，提倡公平正義價值，推動實事求是改革。