堅尼系數被「縮水」　收入差距再擴大

統計處近日發表2021年人口普查的《香港的住戶收入分布》報告，最新的堅尼系數為0.397，較2016年的0.420減低0.023。若只計算從事經濟活動住戶，堅尼系數更由0.402改善至0.376，下跌0.026。



堅尼系數縮減是好事，但原來不只是數值，連計算方法都「大縮水」。



以往政府在人口普查後公布的《香港的住戶收入分布》報告，均包括16種以不同計算方法的堅尼系數，分為：

（1）按家庭住戶計算，抑或按人口平均家庭住戶計算（即住戶收入除以住戶人數）？

（2）計算所有家庭住戶，抑或只計算從事經濟活動的家庭住戶（即至少有一名成員從事經濟活動的住戶）？

（3）以原本收入計算，抑或除稅後？福利轉移後？計不計單次紓困措施？

統計處以往公布的堅尼系數，包括按家庭、原收入計算等16種計算方法，惟最新一份報告只剩下按人口平均、除稅及福利轉移（包括單次紓困措施）後計算的數字，另外14種計法從缺。

「0.539」被消失 14種計法「未能提供」

政府以往公布堅尼系數，首先提及的都是按家庭住戶計算的數字。例2017年6月統計處發表《香港的住戶收入分布》，新聞公布的堅尼系數部份，首提的是0.539（按家庭計算、所有住戶的原收入）和0.482（按家庭計算、從事經濟活動住戶的原收入）。「0.539」亦是這六年來社會廣泛引用的數字，包括多名立法會議員。

惟今份報告的堅尼系數由16個計算方法大減至兩個，只剩下按人口平均家庭住戶計算，除稅及福利轉移（包括單次紓緩措施）後，所有家庭住戶及從事經濟活動住戶的堅尼系數。「0.539」這個數字亦都不再被記錄在報告之中。

政府回覆查詢時表示，「在人口高齡化及住戶小型化的結構性因素影響下」，按家庭住戶計算的堅尼系數「適切程度既不如以往，亦愈來愈難真實地反映住戶間成員的生活水平差距」。

至於沒有以原本收入計算、不包括單次紓困措施等三組數字，政府表示「稅務政策、以實物形式提供的社會福利（包括教育、房屋及醫療）及一次性紓緩措施在住戶收入重新分配的作用日益重要⋯⋯可最適切地反映住戶收入分布情況」。

被消失的14個堅尼系數，統計處的答覆是「未能提供」。

住戶收入相差16倍 基層增幅遜大市

本港的堅尼系數在「包山包海」之後有所改善，但撇除福利政策、派糖措施，市民的原本收入差距有否收窄？沒有了以原收入計算的堅尼系數，可看《香港的住戶收入分布》按十等份劃分的月入中位數。

從事經濟活動住戶是指家庭住戶內（不包括外籍家庭傭工）至少有一名成員從事經濟活動，能扣除獨居長者及兩老家庭數目的影響。第十及第八組別的五年名義增幅最高，分別達到18%及17%。

從事經濟活動的住戶213萬個，收入最低的一成、即21.3萬個住戶的月入中位數減少11%至8,250元，是唯一數字下跌的組別。第二組別的收入增長亦只得12%，兩者增幅同樣跑輸其他八成住戶。

所有組別之中，第十、亦即收入最高的21.3萬個住戶的收入增幅最大，較2016年上升18%至142,190元。此消彼長之下，最高與最低一成住戶的收入差距由12倍擴大至16倍，第九與第二組的差距亦由4.2倍增加至4.4倍。

職業收入差距14倍 女性較多低收入

住戶人數不同，例如一人家庭的收入通常較四人家庭少，兩者的收入難以直接比較。這也是為什麼統計處不再公布按家庭計算的堅尼系數，只公布按人口平均住戶計算的數字。但即使要相稱地比較，我們亦可參考個人主要職業收入的分布。

職業收入為收入的主要來源，84.1%家庭住戶收入（不包括外籍家庭傭工）來自職業收入。第三及第七組別的五年增幅最大，同為25%。

將335萬工作人口按主要職業收入分成十等份，第一組別的中位數維持5,250元不變，計及通脹等如收入減少。第二組別由9千元增至1萬元，增幅雖有11%，但與第一組別同樣明顯「跑輸」另外八成人。

收入最高的33.5萬工作人口，中位數由2016年的6.8萬上漲至8萬。最高與最低一成人的中位數差距由12倍擴大至14倍，第九與第二組的差距由3.1倍增加至3.5倍。

在不包括外籍家庭傭工的工作人口中，33萬男性（佔整體男性工作人口18.5%）主要職業收入為1.5萬至2萬，35萬女性（佔比22.4%）主要收入為1萬至1.5萬。

若不以十等份劃分，而是看分布情況，最多、接近兩成人的職業收入介乎1萬至1.5萬元。參考報告採用的收入區間，2.5萬至3萬元的人數最少，整體分布略呈M型，反映中產減少、貧富兩極的現象。

以性別劃分，156萬名工作女性中最多人（22.4%）收入介乎1萬至1.5萬，179萬名工作男性中最多人（18.5%）月入1.5萬至2萬。分布圖可見兩性在收入1.5萬至2萬區間的比例最接近，此前女性比例較高，此後男性較多人。

《香港的住戶收入分布》報告顯示，主要職業收入中位數、家庭住戶收入中位數皆錄得明顯升幅。但計及2016年至2021年的消費物價指數變動，市民的收入增幅即大打折扣。

五年通脹約一成 抵銷家庭收入增幅

以所有工作人口（不包括外籍家庭傭工）計算，每月主要職業收入中位數是19,500元，名義上較2016年增長了25.8%，惟數字未考慮通脹因素。若以6月份的綜合消費物價為準，2021年的物價較五年前上漲了9.5%，足以抵銷同期住戶收入中位數的增長。

如果參照政府計算實質工資的方法，以甲類消費物價指數為基準，2016年至2021年的累計通脹更達11.4%，住戶收入因而形同跑輸。

羅致光在任勞工及福利局局長期間至少兩次表示，堅尼系數應該看「除稅及福利轉移後」，以反映市民在福利政策介入後的實際所得。（資料圖片／廖雁雄攝）

多項數字沒公布 不提堅尼系數不作簡報

以往《香港的住戶收入分布》報告的收入中位數，也會提供以當時市價及以固定市價兩種計算，扣除通脹後的變幅一目了然。惟今份報告只提供當時市價的數字，未能反映收入中位數的實際增長。其他例如按住戶人數劃分的堅尼系數、與海外經濟體的堅尼系數比較等，今次再沒涵蓋，報告篇幅亦由以往的超過200頁縮短至142頁。

另外，統計處以往會舉行《香港的住戶收入分布》簡報會，政府亦發新聞公布分析和評論最新情況。惟今次報告只於5月23日在官方網頁發表，統計處沒有舉行記者會，網頁公告沒有提及堅尼系數，政府亦沒有發新聞稿。

統計處回覆查詢，只說「本處沒有計劃就收入分布舉行簡報會」。