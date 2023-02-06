雲端工程搶人才　學生未畢業擺Azure證書上LinkedIn即獲僱主招手

近年IT界的雲端服務人才需求強勁，若有意入行成為雲端工程師，必先考取相關專業資格取得入場券。徐乙升和劉學禮是擁有一系列專家級Microsoft Azure認證的香港專業教育學院（IVE）學生，二人分別持有酒店業及醫療保健業學歷，但眼見雲端服務發展前景更佳，毅然決定重返校園全職進修及考取證書轉戰IT界。在他們正式畢業之前，單憑將獲證書上載到求職網站LinkedIn，即獲多名僱主招手。



SOS實習助理雲端工程師、香港專業教育學院（李惠利）雲端系統及數據中心管理高級文憑2023年應屆畢業生徐乙升（Alex）（左）及劉學禮（Peter）（右）。（盧勁揚攝）

為轉行IT界重返校園進修 未畢業即獲十多僱主招手

徐乙升和劉學禮現正於IVE修讀雲端系統及數據中心管理高級文憑，亦是科技公司SOS（Strategic Outsourcing Services）的實習助理雲端工程師，二人未畢業現已取得雲端工程師的聘書，今年中畢業後正式入行。

二人修讀的課程要求他們必須考取指定的Microsoft Azure認證，以證明他們擁有投身業界所需的知識及技能，以助他們求職就業。

徐乙升提到，學校在一年級下學期要求他們開設LinkedIn帳戶，最初因沒有證書而無人問津，但後來他們逐漸考獲證書上載LinkedIn後，至今累計有十多個僱主向他招手，反映證書對IT界求職十分重要。他又提到，透過LinkedIn可以看到其他業界前輩的個人檔案，「（部份人擁有）甚至三十幾四十張Cert，可以睇到證書對行業嘅重要」。

持證書見工有優勢 節省僱主數月培訓時間

SOS企業雲端服務架構部總裁陳奕燊是二人的實習職位僱主，他在訪問期間亦提到證書在行內的重要性。他指公司每年都會收到大量求職信，最簡單的篩選方法是「睇佢有冇認證」，確保應徵者專業技術及知識達一定水平，無需上班後再花數個月「由頭教起」，與現職員工溝通更為暢順，加快融入團隊。

SOS集團首席人力資源總監馬嘉恩亦表示，不少應徵者誤以為加入公司必須具備電腦相關大學學位，但其實他們只會考慮應徵者是否擁有大學學位或多年電腦相關行業，過往工作經驗並非首要條件。以雲端業務崗位為例，他們更希望聘用到具備多項雲端知識的專才。

香港專業教育學院（李惠利）資訊科技系高級講師黃俊彥（Cyrus）。（盧勁揚攝）

另一方面，IVE設計相關課程時亦有諮詢僱主，因此將Microsoft Azure證書整合到課程之中。 IVE資訊科技系高級講師黃俊彥指出，現時IT界的認證做法與精算師或會計師考牌制度類似，著重的並非學歷，「學生未畢業找實習之前，已經有幾張基本認證證書，畢業會多好多（工作機會）」，而且每多一張證書，就代表多一個專業範疇，「可以收多啲錢或者做多類嘢」。

雲端工程人才缺口逾2萬 Microsoft推證書助人才培養及配對

現時科技公司求賢若渴，甚至出現搶人才的情況，Microsoft 香港教育事務部主管黃榮錕亦提供了一些數字供大家參考。以需求為例，現時Microsoft有約2,700個與合作伙伴，為客人配置Microsoft技術，多間公司合共聘請約54,000人，撇除公司內部與雲端工程無關的崗位，「打個折，50%都至少25,000個人要呢個技能」。至於人才供應方面，他指截至1月中全球擁有生效Azure證書的人數超過100萬，惟香港僅有超過8,000人，數字距離需求量仍有距離，不少伙伴公司更向Microsoft表示「有生意冇人手接」。

Microsoft 香港教育事務部主管黃榮錕（Ivan）。（盧勁揚攝）

為了推動相關業務發展，Microsoft先要確保伙伴公司「齊手齊腳」，能夠承接更多工作。配合「技能優先」（Skills First）全球招聘趨勢，Microsoft推出一系列證書，包括Azure雲端服務，以推動可以全球通用的業界技能認證，期望在2至3年內培育到約2萬持有合適資格的人員，解決人才不足。