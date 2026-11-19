IELTS雅思攻略2027｜改制、模式比較、費用、考場與CEF課程整合
IELTS（雅思）是國際性的英語考試，不少人到外國升學、工作或移民的時候，都會報名IELTS以滿足當地學校、公司或移民局的需求。現時IELTS已經全面改用電腦考試，並繼續維持學術及通用考試模式。到底兩個模式的考試有甚麼分別及用途？考試費用幾多？成績對比中學文憑試（DSE）的分數是幾多？有哪些IELTS課程可以獲得持續進修基金（CEF）發還學費？「01教育」已經整合IELTS相關資料，並列出報名方法、考試費用及課程名單。
IELTS 2026 考試改制內容包括什麼？
IELTS 2026 考試改制有兩大重點，分別為取消紙筆考試及新增單科重考。
根據英國文化協會網站，IELTS於2026年7月1日起，已經不再於香港提供紙筆模式的IELTS考試，所有考試都將於考試中心以電腦模式進行，其中學術模式（Academic Training）更可以透過 IELTS Online 於家中遙距進行。
另外，英國文化協會的單科重考網站亦指出，IELTS亦新增了單科重考（One Skill Retake），考生如果只想提升個別分卷的分數，可以只應考聽力、閱讀、寫作或會話其中一份試卷，毋須全部重考。
IELTS考試是甚麼？認受性有多廣泛？
IELTS（International English Language Testing System，雅思）是一個國際性的英語標準化水準測試，能夠幫助有意到主要運用英語的國家工作、留學及移民的人士取得所需認證。IELTS於1989年推出，由英國文化協會、澳洲教育國際開發署（IDP）及劍橋大學考試委員會共同設立及營運。根據英國文化協會網站截至2026年11月的資料，IELTS於過去超過30年間已經有超過400萬人次應考，並獲全球超過1.35萬個僱主、學校及移民局承認，並於超過100個國家及地區設有考試中心。
IELTS考試模式點揀好？有哪些模式可以選擇？
IELTS設有兩種考試模式，分別為學術（Academic Training）及通用（General Training），以下為兩者的分別：
學術（Academic）
通用（General Training）
考試目的
— 報讀學士或研究生課程 — 申請參加或註冊專業團體 — 海外升學
— 移民
— 工作或申請與工作相關的培訓 — 參與大學程度以下的課程或培訓 — 工作簽證
考試費用
不同模式的收費相同，均為 HK$2,900
考試內容
— 聆聽卷及會話卷內容相同
— 閱讀卷為3篇學術文章
— 寫作卷的兩篇文章分別為圖表數據分析及學術議論文
— 聆聽卷及會話卷內容相同
— 閱讀卷分3部分，為4至6篇生活及職場短文
— 寫作卷的兩篇文章分別為情境書信及一般議論文
考試模式
— 考場電腦考試
— IELTS Online（遙距在家考試）
— 只設考場電腦考試
*** 各間公司、機構或組織在IELTS考試模式上都會設有要求，不過在某些情況下，兩種考試模式均獲接納。如果你不清楚應該應考哪一種模式，可以與要求你提交IELTS成績的公司、機構或組織作確認。
IELTS考試的考試範圍有哪些內容？
參考IELTS官方網站資料，IELTS考試設有4份試卷，包括聆聽、閱讀、寫作及會話。試卷內容會因應考試模式（學術或通用）而有所不同，4份試卷的考試內容包括：
IELTS聆聽卷如何考核？
對比IELTS學術模式聆聽卷網頁及通用模式聆聽卷網頁，兩個模式的聆聽卷內容相同。IELTS聆聽卷應考時間為約30分鐘，新制已經取消原有的10分鐘時間（Transfer Time），讓考生將答案抄寫到答題簿。全卷共分4部份，每部份設10條問題，全卷共設40條題目，每條問題的正確答案均會獲得1分。錄音只會播放1次，錄音可能使用英國、澳洲、新西蘭或北美口音。以下是IELTS聆聽卷的結構、問題數量、錄音說話人數、錄音內容主題：
問題數量
說話人數
主題
第一部分
10
雙人對話
日常生活及社交
（例如兩人就一次旅行安排的討論）
第二部分
10
單人發言
日常生活及社交
（例如一人就本地設施的想法發言）
第三部分
10
雙人對話為主，可能有第三方加入
教育機構相關
（例如兩名大學學生在導師的引導下討論）
第四部分
10
單人發言
教育機構相關
（例如一人就一個學術主題發言）
IELTS聆聽卷的題型包括多項選擇題（Multiple Choice）、配對（Matching）、計劃／地圖／圖表標籤（Plan/Map/Diagram Labelling）、完成表格／筆記／表格／流程圖（Form/Note/Table/Flow Chart Completing）、完成句子（Sentence Completing）、短問答（Short-Answer Questions）。
IELTS閱讀卷如何考核？
對比IELTS學術模式閱讀卷網頁及通用模式閱讀卷網頁，兩個模式的閱讀卷內容並不相同，但考試格式大致相同。IELTS閱讀卷應考時間為60分鐘，試卷分成3個部份，每條問題的正確答案均會獲得1分。以下是IELTS閱讀卷在不同模式下的比較：
學術模式
通用模式
考試時間
兩個模式均為60分鐘，並且全卷同樣分成3個部份
文章字數
介乎2,150至2,750字
介乎2,150至2,375字
文章內容
全部為真實文章，取自書本、學術刊物、雜誌、報紙、網上來源，並以社會大眾為目標讀者。
文章均與大學或研究生相關。
3個部份的文章難度會逐步提升。
第一部份設有2至3篇短文，或多段短文字；第二部份包括2篇文字；第三部份設有1篇長文。
第一部份的內容以日常生活為主，例如從通告、廣告、時間表中讀取重要資訊。
第二部份的內容與工作相關，例如招聘廣告、合約、培訓。
第三部份的內容與社會事務相關，取自報紙、雜誌、書本或網上來源。
題型
— 多項選擇題
— 辨識資訊 — 是非題
— 辨識作者觀點或立場 — 是非題
— 配對資訊
— 配對標題
— 配對特點
— 配對句子結尾
— 完成句子
— 完成撮要、筆記、表格、流程圖
— 完成圖表標籤
— 短問答
— 多項選擇題
— 辨識資訊 — 是非題
— 配對資訊
— 配對標題
— 配對特點
— 完成撮要、筆記、表格、流程圖
— 完成圖表標籤
— 短問答
IELTS寫作卷如何考核？
對比IELTS學術模式寫作卷網頁及通用模式寫作卷網頁，兩個模式的寫作卷內容並不相同，但考試格式大致相同。IELTS寫作卷的應考時間為60分鐘，兩個模式均設有兩個寫作題目（Task），以下是IELTS寫作卷在不同模式下的比較：
學術模式
通用模式
考試時間
兩個模式的考試時間均為60分鐘。
文章字數
兩個模式都設有兩個寫作題目（Task），第一題需要於約20分鐘內撰寫一篇不少於150字的文章，第二題需要於約40分鐘內撰寫一篇不少於250字的文章。
分數比重
第一題與第二題的分數比例為1:2，即第二題的分數是第一題的兩倍。
題目主題
第一題：描述圖表或表格
第二題：就特定議題發表觀點
第一題：就特定情況撰寫信件回覆，例如要求提供資訊或解釋情況
第二題：就特定議題發表觀點
評分準則
兩個模式的評分準則相同，包括：
任務完成度／回應（Task achievement/response）
連貫與銜接（Coherence and cohesion）
詞彙資源（Lexical resource）
語法多樣性與準確性（Grammatical range and accuracy）
IELTS會話卷如何考核？
對比IELTS學術模式會話卷網頁及通用模式會話卷網頁，兩個模式的會話卷內容相同。應考時間為11至14分鐘，並分成3部份，以下為IELTS會話卷的考試格式及結構：
部份
內容
時間
內容
第一部份
介紹與對談（Introduction and Interview）
4-5分鐘
— 考生與考官互相介紹，確認身份
— 考官會向學生發問數個簡單問題，例如住所、家庭、工作、學習、興趣
第二部份
獨白（Long Turn）
3-4分鐘
— 考官向考生提供考題卡（Task Card），考生需要就考題卡上的題目發言約2分鐘，考生需要提到考題卡上的指定內容，考生會有1分鐘時間準備，並會獲發紙筆作準備
— 發言結束後，考官會就發言內容發問1至2個問題
第三部份
討論（Discussion）
4-5分鐘
— 考生將與考官就第二部份的題目繼續進行討論，有可能是更廣泛或更深入的向度
IELTS有哪些應考方法？
IELTS現時設有兩種應考方法，可以使用的應考方法視乎考試模式而定，其中學術模式可使用考場電腦應考或在家遙距考試（IELTS Online），但通用模式只可使用考場電腦應考。另外，使用考場電腦應考可以於寫作卷選擇紙筆作答，但其他卷必須使用電腦作答。
IELTS考試如何報名？
IELTS考試在香港可以到英國文化協會網站或IDP教育集團網站報名，兩個機構都是IELTS考試官方主辦機構。
IELTS考試向不同的機構報考會有分別嗎？
就考試試題及成績表而言，兩者不會有分別，因為試題庫、試題難度及評分標題都會相同，考獲的成績同樣獲得國際認可。不過，考場地點及日期的選擇則會因為機構而有所不同。
IELTS考試有哪些時間選擇？可供選擇的節數多嗎？
IELTS的考試可供選擇的節數需要視乎應考方法、考試模式及考場地點而定，詳情可以前往IELTS的官方網上考試報名系統查看，按不同條件搜索並選擇合適考試日期。參考英國文化協會報名網頁及idp IELTS報名網頁的報名情況，現時基本上每周七天，包括周末的上午及下午都有IELTS考試節數可供選擇，甚至可以即日報考尚未開始的節數。
英國文化協會的上午節數考試一般在9時開始，idp則在9時45分開始，約3小時完成。英國文化協會的下午節數考試一般在1時開始，idp則在1時45分開始，約3小時完成。
IELTS考試費用幾多？
IELTS考試費用會視乎不同模式而有所不同，以下為比較列表：
考試模式
考試費用
IELTS Online
HK$2,900
電腦應考（學術模式）
HK$2,900
電腦應考（通用模式）
HK$2,900
電腦應考（學術模式 - 紙筆）
HK$2,900
電腦應考（通用模式 - 紙筆）
HK$2,900
電腦應考（UKVI學術模式）
HK$3,100
電腦應考（UKVI通用模式）
HK$3,100
單科重考（One Skill Retake）
HK$1,629
單科重考（One Skill Retake（UKVI））
HK$1,720
Life Skills A1
HK$1,630
Life Skills B1
HK$1,630
IELTS考試有哪些考場可以選擇？
根據IELTS 香港官方網站，香港現時有6個試場可以選擇，以下為相關地點：
機構及考場名稱
地址
可選考試模式
英國文化協會金鐘
香港金鐘法院道3號
電腦應考（學術模式）
電腦應考（通用模式）
電腦應考（學術模式 - 紙筆）
電腦應考（通用模式 - 紙筆）
電腦應考（UKVI學術模式）
電腦應考（UKVI通用模式）
Life Skills A1
Life Skills B1
單科重考
IDP-ATA 灣仔IELTS考試中心
香港灣仔莊士敦道178-186號華懋莊士敦廣場17樓，1701-02室
電腦應考（學術模式）
電腦應考（通用模式）
電腦應考（學術模式 - 紙筆）
電腦應考（通用模式 - 紙筆）
英國文化協會尖沙咀
九龍尖沙咀麼地道18號建泉大廈1樓
電腦應考（學術模式）
電腦應考（通用模式）
單科重考
英國文化協會Infocan
九龍觀塘開源道64號源成中心8樓
電腦應考（學術模式）
電腦應考（通用模式）
單科重考
IDP-ATA 觀塘IELTS考試中心
九龍觀塘開源道64號源成中心8樓
電腦應考（學術模式）
電腦應考（通用模式）
IDP-ATA 荔枝角IELTS考試中心
九龍荔枝角長沙灣道788號羅氏商業廣場7樓702室
電腦應考（學術模式）
電腦應考（通用模式）
電腦應考（學術模式 - 紙筆）
電腦應考（通用模式 - 紙筆）
IELTS考試需要多長時間取得考試結果？
根據IELTS香港的官方網站，視乎考生應考方法，獲得IELTS考試結果的時間會有所不同，以下為相關對比：
考試模式
獲得考試結果時間
考場電腦應考
1-5日
考場電腦應考（紙筆作答寫作卷）
1-5日
IELTS Online
6-8日
IELTS（UKVI）
1-5日
IELTS（UKVI Life Skills）
最多9日
IELTS分數及成績說明
IELTS成績表會顯示考生各分卷的成績及總評分，分數介乎0至9分，會以整數或半分顯示，考生分數愈高，英文水平愈好。根據香港考評局定期進行的基準研究，比較2019、2023、2025年自願提交IELTS成績的文憑試考生，整理出中學文憑試（DSE）英文科第3級至5**級對應的IELTS平均整體分數。請注意，數據只供參考，不能以DSE英文科成績取代或換算成IELTS成績。
DSE = IELTS 對應分數
IELTS 對應分部分數
閱讀
寫作
聆聽
說話
5** = 8.25
8.65
7.3
8.76
7.7
5* = 7.89
8.32
6.91
8.58
7.03
5 = 7.58
7.92
6.81
8.24
6.79
4 = 7.12
7.43
6.41
7.79
6.43
3 = 6.29
6.53
6.01
6.87
6.03
IELTS考試有課程可以申請持續進修基金（CEF）嗎？
當然可以，為了準備應考IELTS，不少人都會參加相關課程，以提高考試分數，當中更有部份課程獲得持續進修基金認可，於滿足出席率、校內考試、基準水平要求之後，可以獲得學費發還。IELTS課程價錢視乎程度、時數、機構而有所不同，可以由數百元至數千元不等，考生應該根據自己的能力及需求，再考慮是否要報名及選擇合適課程。
以下是部份IELTS的持續進修基金認可課程：
院校名稱
課程編號
課程名稱
學費
最低自付額
香港中文大學
38C142442
英語基礎證書
HK$8,500
HK$1,700
香港大學專業進修學院
38C157032
CERTIFICATE IN IELTS PREPARATION FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES
HK$9,900
HK$1,980
香港中文大學專業進修學院
38C117790
在職英語會話技巧證書
HK$13,100
HK$2,740
香港中文大學專業進修學院
38C117804
在職英語寫作技巧證書
HK$13,100
HK$2,740
香港中文大學專業進修學院
38C156222
初級英語證書
HK$13,200
HK$2,780
香港中文大學專業進修學院
38C156230
中級英語證書
HK$13,300
HK$2,820
香港中文大學專業進修學院
38C164810
英語證書 (進階)
HK$13,800
HK$3,020
香港中文大學專業進修學院
38C164829
英語證書 (高階)
HK$16,000
HK$3,900
英國文化協會
38C160122
雅思應試技巧證書
HK$19,580
HK$5,332
英國文化協會
38C170721
商務英語技巧證書
HK$18,000
HK$4,700
英國文化協會
38C17073A
基礎英語證書（初級）
HK$18,000
HK$4,700
英國文化協會
38C170748
基礎英語證書（入門級）
HK$18,000
HK$4,700
英國文化協會
38C170756
英語語文能力證書（初中級）
HK$18,000
HK$4,700
英國文化協會
38C170764
英語語文能力證書（中級）
HK$18,000
HK$4,700
院校名稱
課程編號
課程名稱
學費
最低自付額
英國文化協會
38C170772
雅思基礎應試技巧證書
HK$19,580
HK$5,332
英國文化協會
38C170780
英語語文能力證書（中高級）
HK$18,000
HK$4,700
英國文化協會
38C170799
英語語文能力證書（高級）
HK$18,000
HK$4,700
WALL STREET ENGLISH
38C131319
進階英文備試技巧證書
HK$27,520
HK$8,508
WALL STREET ENGLISH
38C143260
CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS (ELEMENTARY)
HK$27,060
HK$8,324
WALL STREET ENGLISH
38C143295
CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS (PRE-INTERMEDIATE)
HK$27,060
HK$8,324
WALL STREET ENGLISH
38C143325
CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS (INTERMEDIATE)
HK$27,060
HK$8,324
WALL STREET ENGLISH
38C143376
CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS (ADVANCED)
HK$27,060
HK$8,324
英拓語言有限公司
38C161218
實用英語證書
HK$17,000
HK$4,300
正向教育中心
38C114686
商業英語傳意證書
HK$19,800
HK$5,420
正向教育中心
38C129241
職場英語證書
HK$17,800
HK$4,620
遵理夜校 (旺角)
38C130444
雅思應試證書
HK$19,800
HK$5,420
我的理想教育中心
38C155250
CERTIFICATE IN BASIC ENGLISH FOR BUSINESS
HK$15,800
HK$3,820
凝皓教育中心
38C163210
英語應試能力證書
HK$14,800
HK$3,420
IELTS常見問題
IELTS考試成績設有有效期？有效期幾長？
有，IELTS考試成績有效期為2年。更多有關IELTS考試的詳情可以點擊閱讀此文章。
IELTS課程可以取得持續進修基金的資助嗎？
可以，現時持續進修基金的可獲發還款項課程之中，包括多個IELTS課程。更多有關IELTS考試的詳情可以點擊閱讀此文章。
IELTS（UKVI）是什麼？能否與普通IELTS成績互換嗎？
IELTS（UKVI）是專門用於申請英國簽證或移民的考試模式，報名費比一般的IELTS模式貴。
IELTS Online 是什麼？
IELTS Online 是官方推出的考試模式，使考生可以在家中或其他合適場所以遙距的方式應考 IELTS 學術模式的考試。IELTS Online 要求考生在電腦上安裝指定程式，並會有遠端監考員監視整個考試過程。