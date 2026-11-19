IELTS（雅思）是國際性的英語考試，不少人到外國升學、工作或移民的時候，都會報名IELTS以滿足當地學校、公司或移民局的需求。現時IELTS已經全面改用電腦考試，並繼續維持學術及通用考試模式。到底兩個模式的考試有甚麼分別及用途？考試費用幾多？成績對比中學文憑試（DSE）的分數是幾多？有哪些IELTS課程可以獲得持續進修基金（CEF）發還學費？「01教育」已經整合IELTS相關資料，並列出報名方法、考試費用及課程名單。



IELTS 2026 考試改制內容包括什麼？

IELTS 2026 考試改制有兩大重點，分別為取消紙筆考試及新增單科重考。

根據英國文化協會網站，IELTS於2026年7月1日起，已經不再於香港提供紙筆模式的IELTS考試，所有考試都將於考試中心以電腦模式進行，其中學術模式（Academic Training）更可以透過 IELTS Online 於家中遙距進行。

另外，英國文化協會的單科重考網站亦指出，IELTS亦新增了單科重考（One Skill Retake），考生如果只想提升個別分卷的分數，可以只應考聽力、閱讀、寫作或會話其中一份試卷，毋須全部重考。

IELTS考試是甚麼？認受性有多廣泛？

IELTS（International English Language Testing System，雅思）是一個國際性的英語標準化水準測試，能夠幫助有意到主要運用英語的國家工作、留學及移民的人士取得所需認證。IELTS於1989年推出，由英國文化協會、澳洲教育國際開發署（IDP）及劍橋大學考試委員會共同設立及營運。根據英國文化協會網站截至2026年11月的資料，IELTS於過去超過30年間已經有超過400萬人次應考，並獲全球超過1.35萬個僱主、學校及移民局承認，並於超過100個國家及地區設有考試中心。

IELTS考試模式點揀好？有哪些模式可以選擇？

IELTS設有兩種考試模式，分別為學術（Academic Training）及通用（General Training），以下為兩者的分別：

IELTS考試模式比較 學術（Academic） 通用（General Training） 考試目的 — 報讀學士或研究生課程 — 申請參加或註冊專業團體 — 海外升學 — 移民 — 工作或申請與工作相關的培訓 — 參與大學程度以下的課程或培訓 — 工作簽證 考試費用 不同模式的收費相同，均為 HK$2,900 考試內容 — 聆聽卷及會話卷內容相同 — 閱讀卷為3篇學術文章 — 寫作卷的兩篇文章分別為圖表數據分析及學術議論文 — 聆聽卷及會話卷內容相同 — 閱讀卷分3部分，為4至6篇生活及職場短文 — 寫作卷的兩篇文章分別為情境書信及一般議論文 考試模式 — 考場電腦考試 — IELTS Online（遙距在家考試） — 只設考場電腦考試

*** 各間公司、機構或組織在IELTS考試模式上都會設有要求，不過在某些情況下，兩種考試模式均獲接納。如果你不清楚應該應考哪一種模式，可以與要求你提交IELTS成績的公司、機構或組織作確認。

IELTS考試的考試範圍有哪些內容？

參考IELTS官方網站資料，IELTS考試設有4份試卷，包括聆聽、閱讀、寫作及會話。試卷內容會因應考試模式（學術或通用）而有所不同，4份試卷的考試內容包括：

IELTS聆聽卷如何考核？

對比IELTS學術模式聆聽卷網頁及通用模式聆聽卷網頁，兩個模式的聆聽卷內容相同。IELTS聆聽卷應考時間為約30分鐘，新制已經取消原有的10分鐘時間（Transfer Time），讓考生將答案抄寫到答題簿。全卷共分4部份，每部份設10條問題，全卷共設40條題目，每條問題的正確答案均會獲得1分。錄音只會播放1次，錄音可能使用英國、澳洲、新西蘭或北美口音。以下是IELTS聆聽卷的結構、問題數量、錄音說話人數、錄音內容主題：

IELTS聆聽卷格式及結構 問題數量 說話人數 主題 第一部分 10 雙人對話 日常生活及社交 （例如兩人就一次旅行安排的討論） 第二部分 10 單人發言 日常生活及社交 （例如一人就本地設施的想法發言） 第三部分 10 雙人對話為主，可能有第三方加入 教育機構相關 （例如兩名大學學生在導師的引導下討論） 第四部分 10 單人發言 教育機構相關 （例如一人就一個學術主題發言）

IELTS聆聽卷的題型包括多項選擇題（Multiple Choice）、配對（Matching）、計劃／地圖／圖表標籤（Plan/Map/Diagram Labelling）、完成表格／筆記／表格／流程圖（Form/Note/Table/Flow Chart Completing）、完成句子（Sentence Completing）、短問答（Short-Answer Questions）。

IELTS閱讀卷如何考核？

對比IELTS學術模式閱讀卷網頁及通用模式閱讀卷網頁，兩個模式的閱讀卷內容並不相同，但考試格式大致相同。IELTS閱讀卷應考時間為60分鐘，試卷分成3個部份，每條問題的正確答案均會獲得1分。以下是IELTS閱讀卷在不同模式下的比較：

IELTS閱讀卷比較 學術模式 通用模式 考試時間 兩個模式均為60分鐘，並且全卷同樣分成3個部份 文章字數 介乎2,150至2,750字 介乎2,150至2,375字 文章內容 全部為真實文章，取自書本、學術刊物、雜誌、報紙、網上來源，並以社會大眾為目標讀者。 文章均與大學或研究生相關。 3個部份的文章難度會逐步提升。 第一部份設有2至3篇短文，或多段短文字；第二部份包括2篇文字；第三部份設有1篇長文。 第一部份的內容以日常生活為主，例如從通告、廣告、時間表中讀取重要資訊。 第二部份的內容與工作相關，例如招聘廣告、合約、培訓。 第三部份的內容與社會事務相關，取自報紙、雜誌、書本或網上來源。 題型 — 多項選擇題 — 辨識資訊 — 是非題 — 辨識作者觀點或立場 — 是非題 — 配對資訊 — 配對標題 — 配對特點 — 配對句子結尾 — 完成句子 — 完成撮要、筆記、表格、流程圖 — 完成圖表標籤 — 短問答 — 多項選擇題 — 辨識資訊 — 是非題 — 配對資訊 — 配對標題 — 配對特點 — 完成撮要、筆記、表格、流程圖 — 完成圖表標籤 — 短問答

IELTS寫作卷如何考核？

對比IELTS學術模式寫作卷網頁及通用模式寫作卷網頁，兩個模式的寫作卷內容並不相同，但考試格式大致相同。IELTS寫作卷的應考時間為60分鐘，兩個模式均設有兩個寫作題目（Task），以下是IELTS寫作卷在不同模式下的比較：

IELTS寫作卷比較 學術模式 通用模式 考試時間 兩個模式的考試時間均為60分鐘。 文章字數 兩個模式都設有兩個寫作題目（Task），第一題需要於約20分鐘內撰寫一篇不少於150字的文章，第二題需要於約40分鐘內撰寫一篇不少於250字的文章。 分數比重 第一題與第二題的分數比例為1:2，即第二題的分數是第一題的兩倍。 題目主題 第一題：描述圖表或表格 第二題：就特定議題發表觀點 第一題：就特定情況撰寫信件回覆，例如要求提供資訊或解釋情況 第二題：就特定議題發表觀點 評分準則 兩個模式的評分準則相同，包括： 任務完成度／回應（Task achievement/response） 連貫與銜接（Coherence and cohesion） 詞彙資源（Lexical resource） 語法多樣性與準確性（Grammatical range and accuracy）

IELTS會話卷如何考核？

對比IELTS學術模式會話卷網頁及通用模式會話卷網頁，兩個模式的會話卷內容相同。應考時間為11至14分鐘，並分成3部份，以下為IELTS會話卷的考試格式及結構：

IELTS會話卷格式及結構 部份 內容 時間 內容 第一部份 介紹與對談（Introduction and Interview） 4-5分鐘 — 考生與考官互相介紹，確認身份 — 考官會向學生發問數個簡單問題，例如住所、家庭、工作、學習、興趣 第二部份 獨白（Long Turn） 3-4分鐘 — 考官向考生提供考題卡（Task Card），考生需要就考題卡上的題目發言約2分鐘，考生需要提到考題卡上的指定內容，考生會有1分鐘時間準備，並會獲發紙筆作準備 — 發言結束後，考官會就發言內容發問1至2個問題 第三部份 討論（Discussion） 4-5分鐘 — 考生將與考官就第二部份的題目繼續進行討論，有可能是更廣泛或更深入的向度

IELTS有哪些應考方法？

IELTS現時設有兩種應考方法，可以使用的應考方法視乎考試模式而定，其中學術模式可使用考場電腦應考或在家遙距考試（IELTS Online），但通用模式只可使用考場電腦應考。另外，使用考場電腦應考可以於寫作卷選擇紙筆作答，但其他卷必須使用電腦作答。

IELTS考試如何報名？

IELTS考試在香港可以到英國文化協會網站或IDP教育集團網站報名，兩個機構都是IELTS考試官方主辦機構。

IELTS考試向不同的機構報考會有分別嗎？

就考試試題及成績表而言，兩者不會有分別，因為試題庫、試題難度及評分標題都會相同，考獲的成績同樣獲得國際認可。不過，考場地點及日期的選擇則會因為機構而有所不同。

IELTS考試有哪些時間選擇？可供選擇的節數多嗎？

IELTS的考試可供選擇的節數需要視乎應考方法、考試模式及考場地點而定，詳情可以前往IELTS的官方網上考試報名系統查看，按不同條件搜索並選擇合適考試日期。參考英國文化協會報名網頁及idp IELTS報名網頁的報名情況，現時基本上每周七天，包括周末的上午及下午都有IELTS考試節數可供選擇，甚至可以即日報考尚未開始的節數。

英國文化協會的上午節數考試一般在9時開始，idp則在9時45分開始，約3小時完成。英國文化協會的下午節數考試一般在1時開始，idp則在1時45分開始，約3小時完成。

IELTS考試費用幾多？

IELTS考試費用會視乎不同模式而有所不同，以下為比較列表：

IELTS考試費用比較列表 考試模式 考試費用 IELTS Online HK$2,900 電腦應考（學術模式） HK$2,900 電腦應考（通用模式） HK$2,900 電腦應考（學術模式 - 紙筆） HK$2,900 電腦應考（通用模式 - 紙筆） HK$2,900 電腦應考（UKVI學術模式） HK$3,100 電腦應考（UKVI通用模式） HK$3,100 單科重考（One Skill Retake） HK$1,629 單科重考（One Skill Retake（UKVI）） HK$1,720 Life Skills A1 HK$1,630 Life Skills B1 HK$1,630

IELTS考試有哪些考場可以選擇？

根據IELTS 香港官方網站，香港現時有6個試場可以選擇，以下為相關地點：

IELTS考試香港考場列表 機構及考場名稱 地址 可選考試模式 英國文化協會金鐘 香港金鐘法院道3號 電腦應考（學術模式） 電腦應考（通用模式） 電腦應考（學術模式 - 紙筆） 電腦應考（通用模式 - 紙筆） 電腦應考（UKVI學術模式） 電腦應考（UKVI通用模式） Life Skills A1 Life Skills B1 單科重考 IDP-ATA 灣仔IELTS考試中心 香港灣仔莊士敦道178-186號華懋莊士敦廣場17樓，1701-02室 電腦應考（學術模式） 電腦應考（通用模式） 電腦應考（學術模式 - 紙筆） 電腦應考（通用模式 - 紙筆） 英國文化協會尖沙咀 九龍尖沙咀麼地道18號建泉大廈1樓 電腦應考（學術模式） 電腦應考（通用模式） 單科重考 英國文化協會Infocan 九龍觀塘開源道64號源成中心8樓 電腦應考（學術模式） 電腦應考（通用模式） 單科重考 IDP-ATA 觀塘IELTS考試中心 九龍觀塘開源道64號源成中心8樓 電腦應考（學術模式） 電腦應考（通用模式） IDP-ATA 荔枝角IELTS考試中心 九龍荔枝角長沙灣道788號羅氏商業廣場7樓702室 電腦應考（學術模式） 電腦應考（通用模式） 電腦應考（學術模式 - 紙筆） 電腦應考（通用模式 - 紙筆）

IELTS考試需要多長時間取得考試結果？

根據IELTS香港的官方網站，視乎考生應考方法，獲得IELTS考試結果的時間會有所不同，以下為相關對比：

IELTS考試結果發布時間對比 考試模式 獲得考試結果時間 考場電腦應考 1-5日 考場電腦應考（紙筆作答寫作卷） 1-5日 IELTS Online 6-8日 IELTS（UKVI） 1-5日 IELTS（UKVI Life Skills） 最多9日

IELTS分數及成績說明

IELTS成績表會顯示考生各分卷的成績及總評分，分數介乎0至9分，會以整數或半分顯示，考生分數愈高，英文水平愈好。根據香港考評局定期進行的基準研究，比較2019、2023、2025年自願提交IELTS成績的文憑試考生，整理出中學文憑試（DSE）英文科第3級至5**級對應的IELTS平均整體分數。請注意，數據只供參考，不能以DSE英文科成績取代或換算成IELTS成績。

中學文憑試（DSE）對應IELTS平均整體分數 DSE = IELTS 對應分數 IELTS 對應分部分數 閱讀 寫作 聆聽 說話 5** = 8.25 8.65 7.3 8.76 7.7 5* = 7.89 8.32 6.91 8.58 7.03 5 = 7.58 7.92 6.81 8.24 6.79 4 = 7.12 7.43 6.41 7.79 6.43 3 = 6.29 6.53 6.01 6.87 6.03

IELTS考試有課程可以申請持續進修基金（CEF）嗎？

當然可以，為了準備應考IELTS，不少人都會參加相關課程，以提高考試分數，當中更有部份課程獲得持續進修基金認可，於滿足出席率、校內考試、基準水平要求之後，可以獲得學費發還。IELTS課程價錢視乎程度、時數、機構而有所不同，可以由數百元至數千元不等，考生應該根據自己的能力及需求，再考慮是否要報名及選擇合適課程。

以下是部份IELTS的持續進修基金認可課程：

IELTS持續進修基金認可課程名單 院校名稱 課程編號 課程名稱 學費 最低自付額 香港中文大學 38C142442 英語基礎證書 HK$8,500 HK$1,700 香港大學專業進修學院 38C157032 CERTIFICATE IN IELTS PREPARATION FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES HK$9,900 HK$1,980 香港中文大學專業進修學院 38C117790 在職英語會話技巧證書 HK$13,100 HK$2,740 香港中文大學專業進修學院 38C117804 在職英語寫作技巧證書 HK$13,100 HK$2,740 香港中文大學專業進修學院 38C156222 初級英語證書 HK$13,200 HK$2,780 香港中文大學專業進修學院 38C156230 中級英語證書 HK$13,300 HK$2,820 香港中文大學專業進修學院 38C164810 英語證書 (進階) HK$13,800 HK$3,020 香港中文大學專業進修學院 38C164829 英語證書 (高階) HK$16,000 HK$3,900 英國文化協會 38C160122 雅思應試技巧證書 HK$19,580 HK$5,332 英國文化協會 38C170721 商務英語技巧證書 HK$18,000 HK$4,700 英國文化協會 38C17073A 基礎英語證書（初級） HK$18,000 HK$4,700 英國文化協會 38C170748 基礎英語證書（入門級） HK$18,000 HK$4,700 英國文化協會 38C170756 英語語文能力證書（初中級） HK$18,000 HK$4,700 英國文化協會 38C170764 英語語文能力證書（中級） HK$18,000 HK$4,700

院校名稱 課程編號 課程名稱 學費 最低自付額 英國文化協會 38C170772 雅思基礎應試技巧證書 HK$19,580 HK$5,332 英國文化協會 38C170780 英語語文能力證書（中高級） HK$18,000 HK$4,700 英國文化協會 38C170799 英語語文能力證書（高級） HK$18,000 HK$4,700 WALL STREET ENGLISH 38C131319 進階英文備試技巧證書 HK$27,520 HK$8,508 WALL STREET ENGLISH 38C143260 CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS (ELEMENTARY) HK$27,060 HK$8,324 WALL STREET ENGLISH 38C143295 CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS (PRE-INTERMEDIATE) HK$27,060 HK$8,324 WALL STREET ENGLISH 38C143325 CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS (INTERMEDIATE) HK$27,060 HK$8,324 WALL STREET ENGLISH 38C143376 CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS (ADVANCED) HK$27,060 HK$8,324 英拓語言有限公司 38C161218 實用英語證書 HK$17,000 HK$4,300 正向教育中心 38C114686 商業英語傳意證書 HK$19,800 HK$5,420 正向教育中心 38C129241 職場英語證書 HK$17,800 HK$4,620 遵理夜校 (旺角) 38C130444 雅思應試證書 HK$19,800 HK$5,420 我的理想教育中心 38C155250 CERTIFICATE IN BASIC ENGLISH FOR BUSINESS HK$15,800 HK$3,820 凝皓教育中心 38C163210 英語應試能力證書 HK$14,800 HK$3,420

IELTS常見問題