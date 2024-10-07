IELTS｜一文看清如何選擇考試模式 附考試日期、報名及分數說明

IELTS（雅思）是國際性的英語考試，不少人到外國升學、工作或移民的時候，都會報名IELTS以滿足當地學校、公司或移民局的需求。到底IELTS的學術及通用考試模式是甚麼？兩者在考試內容上有甚麼分別？成績對比中學文憑試（DSE）的分數是幾多？「01教育」已經整合IELTS相關資料，並列出報名方法名考試費用。



IELTS是甚麼？

IELTS（International English Language Testing System，雅思）是一個國際性的英語標準化水準測試，能夠幫助有意到主要運用英語的國家工作、留學及移民的人士取得所需認證。IELTS於1989年推出，由英國文化協會、澳洲教育國際開發署（IDP）及劍橋大學考試委員會共通設立及營運。IELTS於2022年間有超過300萬人次應考，並獲全球超過1.1萬個僱主、學校及移民局承認。

IELTS學術（Academic Training）及通用（General Training）模式

普通 IELTS 考試和 IELTS 英國簽證及移民考試的內容完全相同。IELTS考試模式分為學術（Academic）及通用（General Training），其中前者主要用於報讀學士或研究生課程、申請參加或註冊專業團體；後者則主要用於工作或申請與工作相關的培訓、移民、參與大學程度以下的課程或培訓。

各間公司、機構或組織在IELTS考試模式上都會設有要求，不過在某些情況下，兩種考試模式均獲接納。如果你不清楚應該應考哪一種模式，可以與要求你提交IELTS成績的公司、機構或組織作確認。

IELTS考試內容

IELTS考試設有4份試卷，包括聆聽、閱讀、寫作及會話。試卷內容會因應考試模式（學術或通用）而有所不同，4份試卷的考試內容包括：

IELTS聆聽卷：

學術及通用模式的內容相同。應考時間為30分鐘，另外提供10分鐘時間讓考生將答案抄寫到答題簿。試卷共設4部份，錄音包括獨白及會話，並會使用不同聲線及口音。每個部份的錄音均只會播放一次。

IELTS閱讀卷：

應考時間為60分鐘，學術模式試卷會提供3篇不同類型的文章，考生需要於閱讀文章後，按指示完成題目。文章設有不同類型和風格，包括描寫文、記敘文及議論文等，亦可能包含圖表及插畫等非語言類資料。試卷提供的文章並非虛構，一般摘錄自書籍、期刊、報章、雜誌或其他資料。

通用模式應考時間一樣為60分鐘，試卷文章及題目會分成3個部分。第1節會提供2至3篇簡短敘事文；第2節則會有2篇與工作相關的短文；第3節則是一篇較長的非技術或專業文章。試卷提供的文章並非虛構，一般取材自公司手冊、官方文件、書籍、報章或其他資料。

IELTS寫作卷：

應考時間為60分鐘，學術模式試卷設有2題。第一題會向考生提供表格、圖表及曲線圖等資料，考生需要以不少於150字總結或解釋資料；第二題則要求考生撰寫一篇用於回應個別觀點、論點或議題的文章，全文須不少於250字。

通用模式應考時間同為60分鐘，試卷其中一題為情境題，會要求考生撰寫一封不少於150字的信件，以索取資料或解釋事件；第二題則需要撰寫一篇不少於250字的文章，以回應特定觀點、論點或議題。

IELTS會話卷：

學術及通用模式的內容相同。應考時間為11至14分鐘，並分成3部份，包括簡短問題、詳細講述一個熟悉話題及討論一個特定主題。考生將會與考官面對面對話。

IELTS紙筆及電腦模式應考

IELTS設有兩種應考方法，分別為紙筆應考及電腦應考。一般而言，以紙筆應考的場次較少，每周只有一場，3份考卷（聆聽、閱讀及寫作）會在同一日完成，會話卷會在筆試日之前或之後的一周內進行。另外，考生會於13天內取得以紙筆應考的考試結果。

電腦應考的場次較多，基本上每日都有場次安排，所有考卷（聆聽、閱讀、寫作及會話）都會在同一日內完成，最遲可以於考試日期前4天報名。另外，考生會於3至5天內取得以電腦應考的考試結果。

IELTS分數及成績說明

IELTS成績表會顯示考生各分卷的成績及總評分，分數介乎0至9分，會以整數或半分顯示，考生分數愈高，英文水平愈好。香港考評局曾進行基準研究，比較2019年中學文憑試（DSE）英文科第3級至5**級對應的IELTS平均整體分數。請注意，數據只供參考，不能以DSE英文科成績取代或換算成IELTS成績。

2019年中學文憑試（DSE）英文科成績：IELTS平均整體分數

5**：8.11分（閱讀：8.67分、寫作：7.06分、聆聽：8.73分、說話：7.54分）

5*：7.66分（閱讀：8.03分、寫作：6.65分、聆聽：8.57分、說話：6.90分）

5：7.41分（閱讀：7.69分、寫作：6.36分、聆聽：8.07分、說話：6.64分）

4：6.93分（閱讀：7.33分、寫作：6.18分、聆聽：7.70分、說話：6.26分）

3：6.17分（閱讀：6.56分、寫作：5.79分、聆聽：6.70分、說話：5.97分）



IELTS考試日期

IELTS的考試日期視乎應考方法（使用紙筆或電腦作答）及考場地點而定，詳情可以前往IELTS的官方網上考試報名系統，按不同條件搜索並選擇合適考試日期。一般而言，IELTS每周均會安排一場以紙筆作答的考試；以電腦作答的考試則每日都有安排。

IELTS的考試場地遍佈港九新界各區，包括灣仔、金鐘、尖沙嘴、佐敦、油麻地、觀塘、沙田及荃灣。

IELTS報名方法

IELTS設有官方網站，可供有意考試的人士直接報名。

IELTS考試費用

考生於考試中心應考IELTS，不論考生選擇的是學術模式及通用模式，及以紙筆或電腦作答，考試費用均為HK$2,380。以下是其他類別IELTS考試的收費：

IELTS課程、補習及練習

為了準備應考IELTS，不少人都會參加相關課程，以提高考試分數。IELTS課程的價錢視乎程度、時數、機構而有所不同，可以由數百元至數千元不等，考生應該根據自己的能力及需求，再考慮是否要報蒹及選擇合適課程。

IELTS常見問題