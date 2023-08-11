2023全港青年廚師中餐烹飪比賽　廚神及青年刀神誕生　盡顯功架

中華廚藝學院多年致力培訓有志投身中菜行業的青年及鋭意進修的在職廚師，以及提升中廚的專業水平及地位，並舉辦兩年一度的「全港青年廚師中餐烹飪比賽」，旨在向本地中學推廣學院及中式餐飲業，讓有志投身中菜行業的年青人及在職廚師比賽交流，以鼓勵薪火相傳及弘揚中華飲食文化。今屆「2023全港青年廚師中餐烹飪比賽」於8月2日在中華廚藝學院順利舉行。決賽當日各個好手都施展渾身解數，力爭廚神及刀神寶座，一決高下。



廚藝、應變能力大考驗

比賽延續多年傳統，在大會評審團、支持機構及中華廚藝學院代表敲響銅鑼後，決賽於8月2日早上正式開始！比賽分為「青少年組」、「公開組」及「青年刀神組」三部分。「青年組」及「公開組」的參賽者需於限時內以大會指定食材烹調出12人份量的自創菜式，並向大會評審團包括香港餐飲聯業協會會長兼中華廚藝學院訓練委員會主席黃家和先生BBS, JP、VTC傑出畢業生、星級廚師兼首席評判黃亞保師傅、著名主持人安德尊先生MH、著名藝員黎耀祥先生等組成的星級評審團介紹菜式的創作理念及特色。除了手藝了得，時間控制、應變及壓力管理等軟能力亦是一大考驗，各位參賽者均嚴陣以待，準備大顯身手。

敲響銅鑼後，「2023全港青年廚師中餐烹飪比賽」決賽正式開始！

參賽者即場向星級評審團講解創作理念及作品特色。

細意評審每一款參賽作品，從賣相、味道等細節進行評分。

「青少年組」以「帶子」為題，參賽者絞盡腦汁，將食材化為令人驚喜的美味菜式，其中參賽者李藝就憑口感層次極豐富的作品「山海相融」得到評審們一致讚賞，勇奪金獎;而「公開組」則以「豬內臟」（心、肝、肚、腸）為題，考驗參賽者處理內臟的能力，最終由參賽者陳偉康炮製出好意頭的作品「金銀豬寶」而奪得金獎寶座。同時，專業評審團亦寄望各位得獎者繼續推動中華飲食文化，將之發揚光大，並激勵有志投身廚藝界的青年以興趣主導，勇於追求夢想。

青少年組金獎得主李藝的作品「山海相融」，同時榮獲煤氣公司最佳專業表現獎及澳利高最佳創意獎，實力毋庸置疑。

公開組金獎得主陳偉康炮製自創菜式「金銀豬寶」，賣相味道不在話下，更有改了一個好意頭的菜式名。

比賽競爭激烈，當然少不了「鑊氣十足」鏡頭。

比賽當天亦進行了難度甚高的「青年刀神組」比賽，今年以「起原條鯪魚」為題，參賽者需於限時8分鐘內起出魚肉，而魚頭與魚皮要完整相連，非常考功夫。經評審仔細端詳和討論後，「青年刀神組」金獎最後由參賽者伍原德奪得，經起肉的原條鯪魚，完整、細緻的重現眼前，成品栩栩如生，絕對是實至名歸。

青年刀神組金獎伍原德，於限時內「起原條鯪魚」，成品完整刀功了得。

頒獎禮上，青少年組、公開組及青年刀神組得獎者，與大會評審團及嘉賓們合照。

青少年組金獎作品，李藝的「山海相融」。

公開組金獎作品，陳偉康的「金銀豬寶」。

青年刀神組金獎作品，伍原德的「起原條鯪魚」。

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(資料及相片由客戶提供)