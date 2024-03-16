在咖啡廳開店坐到打烊！老翁同姿勢坐足12小時　店員報警揭猝死

不少咖啡店主打任由顧客坐多久，店員絕不下逐下令或騷擾，豈料台灣日前發生1宗悲劇，1名7旬老翁在咖啡廳開店不久就入座，以同一姿勢從早上坐到晚上打烊，足足坐了大約12小時，職員才發現老翁全無反應，立即報警求助。救護員到場證實老翁已明顯死亡，警方初步相信案件沒有可疑，惟死因有待驗屍確定。



男死者獨自前往咖啡廳，當時並無異樣。（網上圖片）

據了解，73歲徐姓男死者獨居多年，對上一次與家屬見面已經是2至3年前，徐翁是台南社會局的關懷對象，他平日喜歡到中西區西門路二段1間連鎖咖啡廳，屬於上址常客。

本月14日早上10時30分，徐翁穿上灰色外套，自行駕駛電單車前往咖啡廳，然後坐在騎樓椅子休息。直到當晚10時許，楊姓女職員發現徐翁一直維持相同姿勢，從未起身活動，而且沒有任何反應，察覺事情有異，於是撥打119報案求助。

男死者低下頭來，雙手同樣低垂，表面看來極似在打瞌睡，但姿勢有少許不自然。（網上圖片）

救護員到場了解，發現徐男已經沒有呼吸和心跳，明顯死亡。台南市警二分局事後封鎖現場調查，並翻查閉路電視，見到男死者低頭，雙手亦低垂，表面看來極似在打瞌睡，但姿勢有少許不自然，電單車尾廂內有死者證件和其他衣物，初步相信死因和外力介入無關，同時安排驗屍確定真正死因，警方正聯絡家屬以通知有關事件。

（綜合）