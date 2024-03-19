港鐵港女逼年輕男讓座老人影片瘋傳　後續超狂被圍攻：奉旨要讓？

港鐵關愛座讓座問題常惹爭議，本港網絡近日流傳影片，港鐵車廂內有港女把鏡頭對準坐在關愛座旁邊座位的年輕男子，要求對方讓座予老人家，斥責「厚顏無恥」，又明言「我一定會放上YouTube㗎！」。男子阻止拍攝不果，最終起身高速往另一卡車廂離開。

港女事後把影片上載社交平台公審，批評男子「自私自利」。然而網民看過影片未有支持樓主，反而一面倒批評公審做法，「逼人讓坐？」、「一定要讓座嗎？每個人都有付錢！讓你是人情不讓你是道理！」、「個位你買咗？」。也有網民認為不宜「跟車太貼」，因片段未能顯示內情。



本港網絡近日流傳影片，港鐵車廂內有港女把鏡頭對準坐在關愛座上的年輕男子，要求對方讓座予老人家。（影片截圖）

該港女上周四（3月14日）於Facebook群組「香港交通突發報料區」上載1段20秒影片，留言「不讓座自私自利四眼仔：唔好啊，我好X驚啊！」。

影片一開始就見到，港鐵車廂內坐在關愛座旁座位的戴眼鏡年輕男子，正用手阻擋手機鏡頭，拍攝影片的港女則大聲批評「呢度有個厚顏無恥嘅人！」。

港女要求男子讓座過程▼▼▼

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男子無奈讓出座位站在一旁，「好喇，好喇，我起啦，得喇，我起身喇……」，但港女繼續狙擊，把鏡頭對準男子說，「我讓位畀呢個老人家，佢頭先跌親，佢（男子）坐落嚟話自己手痛腳痛叫我報警佢先起身」，更明言「我一定會放上YouTube㗎，佢（男子）話佢腳痛啊！」。

港女連珠炮發期間，老人家慢慢走到座位坐下，男子則多次阻擋鏡頭不果，最終轉身快速往下一卡車方向離開。

影片引來網民熱議，紛紛批評港女公審做法。（影片截圖）

影片引來網民熱議，紛紛批評港女公審做法，「逼人讓坐？」、「老奉？」、「一定要讓座嗎？每個人都有付錢！讓你是人情不讓你是道理！」、「拍片嘅就等於係正義一方？」、「讓位畀人本來冇錯，但一離開座位本來就唔再屬於拍片者，人哋見有位而又有需要坐係正常嘅」、「憑乜嘢阻止人哋坐？個位你買咗？」。也有網民認為不宜「跟車太貼」，「無頭無尾，睇到好濛唔知內情喎」。