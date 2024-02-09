年輕乘客感冒坐關愛座　遭老翁逼讓座　巴士司機開咪1句KO獲激讚

關愛座問題常惹爭議，台灣有民眾乘坐巴士時，因感冒不適坐上「博愛座（關愛座）」，卻被1名老翁逼迫讓座，結果巴士司機「開咪」以1句幽默回應「KO」老翁，成功為年輕乘客解圍。事件引來網民熱議，激讚「司機好樣的」、「做得好，辛苦了」；也有網民認為老翁不應「恃老賣老」。



台灣有民眾乘坐巴士時，因感冒不適坐上「博愛座（關愛座）」，卻被1名老翁逼迫讓座。（網上圖片）

「謝謝624（巴士）司機先生，拯救被80（霸凌）的我」。該台灣民眾於Facebook群組「匿名公社」發文講述事件，指當日坐巴士時，因感冒坐上關愛座休息，沒料到被1名老翁逼迫讓座，老翁更斥責他「感冒不能坐博愛座，感冒是假的，其它座位有空為什麼不坐」。樓主認為老翁要求讓座理由是「歪理」，大聲反問對方：「你要80（霸凌）我嗎？」

司機「出口」幫乘客解圍。（示意圖／gettyimages）

樓主表示，雖然老翁不承認「霸凌」，但他們的對話引起司機注意，「開咪」問發生什麼事，樓主回應「我感冒，有人要逼我讓出博愛座……」後，司機即說「不然我位置讓給你坐好了」，並明言「博愛座是給有需要的人坐的，不只是老人……」，成功「KO」老翁，「逼我（讓座）的那位年長先生，又碎唸了幾句，就沒聲音了」。

事件引來網民熱議，大讚司機「做得好」。（網上圖片）

事件引來網民熱議，大讚司機「做得好」，「司機好樣的」、「做得好，辛苦了」、「司機好幽默」、「學起來。筆記筆記」。也有網民認為老翁不應「恃老賣老」，「博愛座在某些老人眼裏就是專屬他們的VIP座，即使你跟他們說你人不舒服，他們還會認為你是在裝」、「博愛座上面的標示不是只有拐杖，但很多長輩都覺得只有他們能坐」、「這種的就報警告強制」。

而台灣媒體引述當地律師指出，「博愛座」不讓座沒有違法，「硬強迫別人讓座」反而可能違法，或觸犯刑法304條「強制罪」。