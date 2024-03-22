仙人跳？男子與醉女性交　女方男友帶cam拍片提告　法官1原因咁判

酒後亂性隨時後患無窮！台灣1名男生見到女友人飲醉加上服用安眠藥後，將對方帶回自己住處發生關係，對方男友突然闖入屋內拍攝過程，繼而陪同女友報警，指控男生性侵。案件提堂後，被告主張雙方是情投意合，原告甚至一直抱怨男友，想改為和他交往，被告更質疑對方男友為何會帶齊錄影設備現身，懷疑遭到「仙人跳」（捉黃腳雞），但法官認為女方服藥後失去同意性交的理解能力，被告仍然干犯乘機性交罪行，判處4年有期徒刑。



陳男和醉女友人發生關係，其間對方男友突然闖入屋內拍片指控性侵。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，37歲陳姓被告2022年10月在宜蘭縣相約40多歲女受害人和另1名友人到友人住所飲酒消遣，3人總共喝了12瓶啤酒，女受害人更服用安眠藥，在酒精和藥物的影響下，意識時而中斷，陳男駕車將她帶回自己住處，脫光衣物性交。

其間女生的男友見遲遲未能聯絡到女友，於是取出手機等錄影設備，突然闖入陳男住處拍下過程，繼而帶同女友離開，最終陪同報警提告。

法官認為女受害人但服藥後失去同意性交的理解能力，但陳男仍然和她發生關係，裁定干犯乘機性交罪名，判處入獄4年。（示意圖/Getty Images）

案件交由宜蘭地院審理，陳男堅稱涉案女子一直抱怨男友，希望轉和他交往，所以他們當時同意性交，他甚至質疑為何他們發生關係期間，女方男友會突然找上門，甚至有備而來拍片蒐證，懷疑自己遭到「仙人跳」。

法官翻查證據後認為，女受害人抵達陳男住處時，意識仍然清楚，但服藥後失去同意性交的理解能力，但陳男仍然在這段期間和她發生關係，裁定干犯乘機性交罪名，判處入獄4年，案件可以上訴。

（綜合）