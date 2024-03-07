健身正妹控訴遭業務員撿屍性侵　醒來下身赤裸　家用cam片揭真相

有片有真相，家用cam片段還清白！台北市1名健身辣妹聲稱，在1次聚會中飲醉酒，隨後遭健身中心業務員帶回家「撿屍性侵」，對方甚至使用按摩棒，自己直到早上才發現下半身赤裸，驚覺業務員向自己伸出狼爪，於是報警求助。惟檢察官翻查所有證據，包括業務員的家用cam片段，可見辣妹當時意識清楚，認為事件不涉及性侵，於是不作出起訴。



女事主熱愛運動，加入台北市1間健身中心做會員。（示意圖/Getty Images）

據了解，女事主熱愛運動，會定期訓練體態，因而加入台北市1間健身中心做會員，2023年10月傍晚6時許，女事主聲稱，與健身中心的林姓業務員和其他健身同好相約到火鍋店聚餐，她續攤時醉到不勝人事，繼而斷片。女事主稱翌日醒來就發現自己在林男住處，下半身一絲不掛，主勉強拼湊記憶片段，記得自己遭到林男「撿屍性侵」，對方甚至取出按摩棒使用，她憤而報警。

林男事後被指撿屍性侵，但最終不作出起訴。（示意圖/Getty Images）

林男喊冤作供，表示聚會結束後，女事主要求跟隨他回家，他多次確認對方意願，才會一同乘車，女事主到家後先和其寵物犬嬉戲，隨後2人開始相擁親吻，女事主更詢問「Have sex？」，同時要求他戴上安全套，甚至警告「不要暈船、就一夜情」，最後2人發生關係。

林男更指，女事主早上起身詢問他有否會和其他會員展開一夜情，林男亦陪同女事主乘搭的士前往藝術展，當時他們有說有笑，林男強調沒有用按摩棒插入女事主下體，只是在其陰道附近按摩。

檢察官翻閱家用cam片段，認為事件不涉及性侵，不會起訴林男。（示意圖/Getty Images）

警方翻查林男家用cam，發現女事主當時意識清醒，而且可以自行行走，在電梯使用手機，事發後早上他們一起使用電梯，對話和互動明顯正常。

檢控官更認為，如果女事主意識不清晰，無可能記得和林男性交過程，包括2人體位變換，以及要求林男戴上保險套，加上案發2日後女事主向林男發送訊息，明顯有說有笑，不信納女事主的作供說詞，決定不會起訴林男。

（綜合）