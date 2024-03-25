直擊未婚妻出軌！綠帽港男崩潰攤牌　女方哭訴1原因偷腥　結局是…

即使平時互動如何甜蜜，「被戴綠帽」總是防不勝防。1名港男在網上表示，與「廿四孝女友」交往4年，最近更成功求婚，自以為感情穩定，豈料某天在街頭看到未婚妻和1名陌生男子有說有笑，對方更向未婚妻伸手「搭膊頭」，但未婚妻卻在WhatsApp聲稱自己在家休息，明顯出軌偷腥。男子思前想後鼓起勇氣攤牌，未婚妻哭訴因男子工作太忙，所以感到寂寞，但始終最愛的是未婚夫，最終港男決定分手，慨嘆「諗起我哋嘅回憶，就有啲眼濕濕」，但始終長痛不如短痛。

網民紛紛安慰指「一次就要分，真係只有零次同無限次」、「逃避問題係好舒服，但呢啲只係將痛苦拉長，呢條刺會跟你一世，結咗婚只會愈難抽身，最後睇下個問題幾時爆」。



樓主思前想後，最終決定攤牌。（連登討論區圖片）

樓主在「連登討論區」表示，和女友交往4年，對方雖然是獨生女，但沒有被家人嬌縱成性，雖然偶然檢查樓主手機，但「平時對我（樓主）好好」，樓主生病入院，她都會悉心照顧，連家中有事都肯借錢給樓主，而且「仲好錫我屋企人」，所以樓主最近向女友求婚，結果成功。

正當樓主以為感情穩定之際，婚事卻因一事亮起警號。由於未婚妻平日乘小巴出入，該輛小巴會經過樓主住所樓下，所以樓主熟識該輛小巴的車站，樓主早前行路回家經過小巴站，竟然見到未婚妻和1名陌生男子態度親暱，「睇落去有講有笑好開心，有晒身體接觸」，男子更向未婚妻伸手「搭膊頭」。

未婚妻第一時間道歉，解釋樓主每日都加班，「搵親你（樓主）都話忙，咁我都會寂寞，我都想有人陪㗎，我同佢只係玩玩下」，同時強調「真係好愛你」。（連登討論區圖片）

樓主回想未婚妻剛才透過WhatsApp聲稱，她在家中休息沒有出街，擺明有心隱藏，極大機會出軌，形容「個心好痛」 、「諗起我哋嘅回憶 就有啲眼濕濕」，即使翌日與朋友出街，但都顯得悶悶不樂，而且不敢和其他人傾訴，雖然嘗試冷靜，但都「喊咗成晚」。

最後樓主鼓起勇氣攤牌，在WhatsApp指目擊事件，未婚妻第一時間道歉，解釋樓主每日都加班，「搵親你（樓主）都話忙，咁我都會寂寞，我都想有人陪㗎，我同佢只係玩玩下」，同時強調「真係好愛你」。

樓主大感崩潰，但最終決定分手。（示意圖/Getty Images）

隨後面對面攤牌，未婚妻一直哭泣，樓主知道自己在這段關係的確有不足，但明白此後心中永遠都會有根刺，「多謝佢（未婚妻）陪我（樓主）過咗4年青春」，最後決定分手。

多名網民安慰樓主，「只要瀟灑就夠」、「認真，真係要分手」、「慘，好同情你」、「多啲搵身邊人傾，唔好屈住屈住，係要時間先康復到」。

（連登討論區）