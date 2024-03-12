軟飯渣男狂出軌約炮梯間激戰　手機藏自拍淫片　女友崩潰1招復仇

「一世人流流長，總會愛上幾個人渣！」，馬來西亞有女子在網上公開控訴，狠斥其同居男友在交往3年期間多次約炮，對象包括1名有男友的女生；渣男不但下載交友約會程式（交友app），而且訛稱用過的安全套是用來自慰，甚至在樓梯口跟出軌對象激戰。更過份的是，原來樓主的男友是「食軟飯」，駕駛女友車輛接載其他女生，使用女友的電子支付帳號繳交道路收費，樓主直至看到男友手機上的激戰影片，才忍無可忍爆料復仇，直斥對方是「噁心男」，相信已決定斬纜分手。網民紛紛留言「各自有男女朋友還玩這樣兇，可怕」、「看來他真的很餓了」。



樓主男友手機內藏和其他女生激戰的自拍影片，雖然嘗試刪除，但仍然被樓主發現。（facebook圖片）

樓主在facebook使用新帳號作出公開控訢，表示自己和男友交往3年，已經發現對方多次偷腥證據，男友交往不夠半年已下載多個交友約會程式，樓主「很傻，很天真」沒有進入程式了解，男友當時聲稱是單身時下載，拍拖後已經沒有使用，樓主聽後便選擇相信。

數個月後，樓主在住所發現使用過的安全套，當計算「愛愛」日子後，開始產生懷疑，於是大起問罪之師。男友當時稱「只是戴着自慰」，樓主雖然懷疑男友出軌，但由於沒有確實證據，加上深愛對方，所以選擇再相信他。可惜信任換來是出賣，樓主發現男友沒有帶女生回家，而且改為在樓梯口激戰，她怒極質問男友「你有這麼要嗎？ 這樣真的比較刺激？」。

炮友曾表示擔心聊天紀錄會被人發現再上載到網上，樓主的男子則大派定心丸。（facebook圖片）

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樓主慨嘆男友「在一起的時候吃我的用我的」，租金都是由她獨力承擔，但男友不但沒有感恩，相反駕駛其車輛接載其他女生，而且用她的電子支付帳號繳道路收費，當她收到相關通知時大感崩潰，甚至在男友手機看到和其他女生激戰的影片，「當下整個人 整個身體都在抖」。樓主怒批渣男，「這3年的感情加上我對你犯錯的容忍，一遍又一遍的原諒你，結局是這樣對我的嗎？」。

樓主更直斥其中1名炮友，明明本身都有男朋友，為何會跟其男友發生關係，甚至還有其他炮友，質疑該女子的道德觀念。

樓主發現男友出軌鐵證，大感崩潰。（示意圖/Getty Images）

帖文同時有數張圖片，其中1張明顯是樓主男友和其他女生激戰的自拍影片，雖然男友曾嘗試刪除，但仍然被樓主發現；其他圖片則是男友和多名炮友的對話紀錄截圖，男友聲稱樓主不知道他使用交友約會程式，除了不停說想和炮友發生關係之外，還自拍下體照片，甚至大讚對方技術。其中1名炮友則稱上周和2名男生發生關係，炮友曾表示擔心聊天紀錄會被人發現再上載到網上，樓主的男子則大派定心丸。

多名網民留言直斥樓主的男友是「社會敗類」，不直得愛，又嘲諷他「夠力嘍！在樓梯口嘛！有這樣飢渴嘛！好心啦！這樣不自愛」、「很會玩」。

（facebook）