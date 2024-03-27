廁所「是鄰居家的」！業主買樓住滿1年　突被告上法院　結果竟是…

買樓前應該認真看清所有資料。內媒報道，廣州有女子3年前經中介看中2房單位，屬內地房改房（已購公有住房），她購買兼住滿1年後，鄰居的兒子某天拍門，稱她買單位廁所面積是屬於他們家的，是前業主當年裝修單位時佔用了，要求「退還」。女子拒絕後被告上法院，殊不知測量機構量度後，確認其單位的確多出了6平方米，正是廁所面積，最後法院判令要歸還。事件引起網民議論，有網民質疑原業主涉嫌欺詐。



女業主住滿1年後，鄰居兒子突然告知其廁所的面積是屬於他們家的。（示意圖／Getty Images）

內媒報道，廣州市房地產協會早日公布案例，業主黃姨3年前經中介公司看中2房單位。單位的樓層不高，屬房改房（已購公有住房，即過去工作單位的福利房，按成本價購買），建築面積不大，經重新間隔實用率很高。

黃姨和原業主簽好買賣合約，現已住足1年，後來鄰居陳伯的兒子拍門找她，說她單位的廁所面積，約6個平方米，應該屬於他們家，要求廁所面積「退出來」歸還。黃姨想到原業主已在單位內住逾20年，買樓時對方未曾提過廁所部份非其單位面積。

陳男解釋，當年該層樓房改面積不足，黃姨現居單位右側有個小房間補給了父親，而父親一直居於黃姨單位左側面積較大的房內。黃姨的上手業主為了自己的單位能有獨立廚廁，改建裝修時佔用了父親單位的廁所面積。

法院判女業主要歸還單位的廁所面積，她無奈要裝修單位。（示意圖／Getty Images）

黃姨不接受退還面積，結果陳男找來測量機構量度單位並在法院興訟，要求她歸還非法佔用面積。測量後，法院確認黃姨單位面積的確比房產證的登記面積大了6平方米，多出面積正正是其廁所，判她要交還面積。黃姨無奈指，房間有獨立廚廁正是購買的重要考慮點，她要重新裝修調整才能退還廁所面積。

廣州市房產中介協會提醒，民眾買樓訂立合同時有謹慎注意的義務，應對單位作詳細檢查，亦要看房產證上的測繪圖進行量度評估。落實簽約前，準買家也要主動向業主確認是否有改建、違建、滲漏等，合同上也要列明如果單位出問題時責任怎樣分配。

網民認為事件離譜，「這麼扯淡的事都會發生」，質疑原業主有意隱瞞，「應該算是虛假宣傳，可以退款甚至要求賠款吧」、「原房東涉及欺詐」。不過部份人覺得黃姨也有責任買樓前作核實，「什麼都不做被騙就很正常」、「沒有實地查看對照房本影本麼？房本拿到後沒有仔細核對麼？」。

（綜合）