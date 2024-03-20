智障女兒行動不便　「全能姐姐」愛心照顧訓練走路　港媽發文感激

照顧特殊兒童需要無比愛心和耐性，若沒有好伙伴同行，照顧者容易心力交瘁。1名港媽在網上撰文表示，女兒有嚴重智障兼行動不便，但菲傭完全沒有嫌棄，反而做足5年，長期陪伴女兒上學，包括校內餵食和陪伴上堂訓練，甚至每星期帶同女兒接受物理治療，跟足治療師吩咐，在家中進行訓練，女兒5歲時終於可以踏出第一步。即使菲傭姐姐要辭職結婚，仍先找到1位信得過共同朋友頂上位置，承諾待對方上手才會正式離開。港媽極度感激這位好戰友的付出，於是和朋友合作為她簡單佈置結婚場地，「見到姐姐安定下來，好開心，希望佢老公好好愛錫佢」。



網民紛紛大讚「故事好感動，照顧有特殊需要嘅小朋友一啲都唔容易，能相遇好姐姐是好緣份」、「好感動！希望你下個姐姐都繼續咁好！」、「希望每一個姐姐都對你女兒好好，陪伴她快樂成長」。



港媽大讚外傭姐姐對患有嚴重智障兼行動不便的女兒照顧得無微不至，會在家中主動跟從物理治療師吩咐做訓練，女兒5歲時終於踏出第一步。（示意圖／Getty Images）

樓主在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」表示，女兒不但有嚴重智障，而且行動不便，不時入院，甚至每周覆診3至4日，想當年第一位外傭姐姐辭職，一家人都極度徬徨，向超過10間中介公司求助，但無人想理會樓主。最後只有1間中介公司願意提供服務，但對方都形容情況比較嚴峻，剛好有1名菲傭上去公司辦理完約，同時尋找新僱主，樓主向她和另1名印傭反映狀況，印傭表現並不情願，但菲傭願意幫手，最終和樓主簽約。

樓主形容菲傭是「萬能全能靚女超人姐姐」，不但英文好，而且有常識和有愛心，甚至太過勤力，需要樓主叫她休息，但她都忍不住繼續工作。

外傭姐姐工作5年，陪伴女兒由特殊幼兒中心升讀小學，長期陪伴上學，早上跟車，跟到放學回家，其間負責校內餵食和陪伴上堂訓練，回到家繼續做家務、餵飯和解決大小二便。

姐姐每周帶同樓主女兒接受物理治療，數年前治療師建議姐姐在家中進行相關訓練，她按足吩咐照做，最後樓主女兒「5歲終於開步，我（樓主）係後來先知道原來佢做咗咁多」。認識樓主一家的朋友、家長、老師、社工和治療師無一不讚外傭姐姐，除了愛惜女兒之外，「對其他特殊小朋友一樣好有愛」，樓主自言「冇佢我冇可能返出嚟做全職，唔可以做到咁多家長義工活動」，甚至可以出去和朋友吃飯。

最近外傭姐姐和1名定居香港的外籍男子在香港結婚，邀請樓主一家和其2位好友簡單用膳，樓主和朋友合作，為姐姐簡單佈置場地，方便影相留念。

樓主見姐姐找到歸宿感到非常開心，向對方丈夫笑言已視她為家人，切勿欺負她，姐姐更「好到搵咗1個信得過而我都識嘅朋友將來頂替佢」，甚至答應直至對方上手，她才會正式離開。樓主感動得大讚「咁好（嘅）姐姐去邊度搵呀？」、「好感恩有佢，佢唔止係我家姐姐，亦係我嘅戰友、伙伴、同行者」。

姐姐的愛心令網民動容，「祝姐姐新婚快樂」、「你個姐姐好好，係個愛心天使」、「睇到我都眼濕濕，替你高興，在難關時期有位好姐姐幫忙」、「自己湊都未必做到，好感動」。

（facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」）