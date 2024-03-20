智障女兒行動不便 「全能姐姐」愛心照顧訓練走路 港媽發文感激
照顧特殊兒童需要無比愛心和耐性，若沒有好伙伴同行，照顧者容易心力交瘁。1名港媽在網上撰文表示，女兒有嚴重智障兼行動不便，但菲傭完全沒有嫌棄，反而做足5年，長期陪伴女兒上學，包括校內餵食和陪伴上堂訓練，甚至每星期帶同女兒接受物理治療，跟足治療師吩咐，在家中進行訓練，女兒5歲時終於可以踏出第一步。即使菲傭姐姐要辭職結婚，仍先找到1位信得過共同朋友頂上位置，承諾待對方上手才會正式離開。港媽極度感激這位好戰友的付出，於是和朋友合作為她簡單佈置結婚場地，「見到姐姐安定下來，好開心，希望佢老公好好愛錫佢」。
網民紛紛大讚「故事好感動，照顧有特殊需要嘅小朋友一啲都唔容易，能相遇好姐姐是好緣份」、「好感動！希望你下個姐姐都繼續咁好！」、「希望每一個姐姐都對你女兒好好，陪伴她快樂成長」。
樓主在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」表示，女兒不但有嚴重智障，而且行動不便，不時入院，甚至每周覆診3至4日，想當年第一位外傭姐姐辭職，一家人都極度徬徨，向超過10間中介公司求助，但無人想理會樓主。最後只有1間中介公司願意提供服務，但對方都形容情況比較嚴峻，剛好有1名菲傭上去公司辦理完約，同時尋找新僱主，樓主向她和另1名印傭反映狀況，印傭表現並不情願，但菲傭願意幫手，最終和樓主簽約。
樓主形容菲傭是「萬能全能靚女超人姐姐」，不但英文好，而且有常識和有愛心，甚至太過勤力，需要樓主叫她休息，但她都忍不住繼續工作。
外傭姐姐工作5年，陪伴女兒由特殊幼兒中心升讀小學，長期陪伴上學，早上跟車，跟到放學回家，其間負責校內餵食和陪伴上堂訓練，回到家繼續做家務、餵飯和解決大小二便。
姐姐每周帶同樓主女兒接受物理治療，數年前治療師建議姐姐在家中進行相關訓練，她按足吩咐照做，最後樓主女兒「5歲終於開步，我（樓主）係後來先知道原來佢做咗咁多」。認識樓主一家的朋友、家長、老師、社工和治療師無一不讚外傭姐姐，除了愛惜女兒之外，「對其他特殊小朋友一樣好有愛」，樓主自言「冇佢我冇可能返出嚟做全職，唔可以做到咁多家長義工活動」，甚至可以出去和朋友吃飯。
最近外傭姐姐和1名定居香港的外籍男子在香港結婚，邀請樓主一家和其2位好友簡單用膳，樓主和朋友合作，為姐姐簡單佈置場地，方便影相留念。
樓主見姐姐找到歸宿感到非常開心，向對方丈夫笑言已視她為家人，切勿欺負她，姐姐更「好到搵咗1個信得過而我都識嘅朋友將來頂替佢」，甚至答應直至對方上手，她才會正式離開。樓主感動得大讚「咁好（嘅）姐姐去邊度搵呀？」、「好感恩有佢，佢唔止係我家姐姐，亦係我嘅戰友、伙伴、同行者」。
姐姐的愛心令網民動容，「祝姐姐新婚快樂」、「你個姐姐好好，係個愛心天使」、「睇到我都眼濕濕，替你高興，在難關時期有位好姐姐幫忙」、「自己湊都未必做到，好感動」。
（facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」）