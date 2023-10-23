請到「萬能姐姐」！港媽遇高質外傭咁樣教仔女默書　原來曾經係…

請外傭是不少家長的煩惱根源。有港媽在facebook群組發文，大曬自己請到優秀菲傭，因為對方曾經教書，故擅於教育小孩，默書畫畫等全部無問題，2天就已教育兒子很多英文，樓主發圖分享「萬能姐姐幫手默書系列」，只見菲傭以圖字配搭來教默書，而且對方也喜歡教小孩，「話有成功感同本身自己興趣」。家長網民看得非常羨慕，「低調啲，一陣間俾人高薪挖角」，而港媽又分享如果家長有要求的話，可以向中介提出，身邊不少人請到有護士資格的姐姐。



港媽上載外傭姐姐幫孩子默書，圖文並茂讓小朋友更易學習。（fb群組「表揚好姐姐開心分享區」圖片）

樓主在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發文，分享最近請到菲律賓姐姐喜愛教育孩子，2天內就教識兒子很多英文，她「自問教仔真係災難級別」，結果姐姐一來就替兩姊弟處理好英文默書，「仲Google Translate 對埋功課，佩服佢，緊張過我」。

帖文分享「萬能姐姐幫手默書系列」，照片所見，姐姐寫下要默書的生字，用畫畫方式作配對，因為姐姐發現兒子不愛默書，便改用圖字方式進行，「佢話咁樣就冇咁枯燥」，而且姐姐畫畫很漂亮，平日會抽時間陪小孩畫畫和剪紙。

樓主自言是「撞手神」，請到好姐姐非常知足，主要負責照顧2個小朋友，薪金為4,730元，但答應做得好會不時給花紅。樓主透露，姐姐真的曾在菲律賓教書，但因為媽媽覺得人工太低，不支持她繼續教，所以才出國打工，「希望佢都會長做，真係好幫到手」、「佢話鍾意教，話有成功感同本身自己興趣」。

港媽指姐姐畫蛆很漂亮，平日會教小孩畫畫和剪紙。（fb群組「表揚好姐姐開心分享區」圖片）

網民羨慕萬分，形容樓主是「中咗六合彩」，「好有藝術細胞好有愛心，你就好啦，有個好姐姐」，又笑言一定要保持低調，否則姐姐可能被人高薪挖角。有家長就問如何找到這樣好條件的姐姐，「咁真係好好，我姐姐做咗5年仲係一嚿飯」。

樓主其後分享，其實可以向中介講明要求，身邊不少人講到有護士資格的外傭，「我呢個係Agent 介紹，話佢性格好」，她和姐姐見面聊天後也覺得對方很開朗，答問題又正路，很快就決定僱用。

有人無奈表示，自己也曾遇過一樣的好菲傭，甚至能帶孩子去名校面試，「唔使父母去都掂」，可惜6年後「氹氹攞咗長服，就開始變搏炒」。但網民覺得姐姐曾幫孩子入名校又工作6年，已經很好。

（facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」）