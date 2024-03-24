被前女友折磨7年　分手後遇嬌妻　人夫意外驚揭秘密相簿︰想逃走

找到對的人當然幸福，但突然發現所謂「幸福」是人為刻意造成，這段關係就會瞬間碎裂。外國有男子在網上表示，和前任女友交往7年飽受折磨，令他覺得自己一文不值，好不容易分手治療情傷，隨後認識另一名女子，雙方一拍即合，現已結婚生女。他10年來以為自己活在幸福之中，日前他偶然使用妻子的電腦，意外發現數個相簿，對方竟一直收藏其前任女友的相片，而且跟足前女友髮型和衣着，人夫這時開始意識到妻子一直「抄考」其前女友打扮，甚至轉行到相同行業工作，當場大感崩潰，揚言想帶同女兒逃走。



網民指出「你太太可能有病」、「快些帶同女兒離開」，但部份人認為其妻子沒有惡意，或許應尋求專業人士協助，「帶她求醫吧，她需要幫助」。



樓主經常被前女友辱罵，最終7年戀情告終分手收場。（《ISWIM》電視劇照）

36歲的樓主在「Reddit討論區」表示，前任女友職業比較特殊，而且在facebook不算活躍，以前見過對方購買水樽、登山鞋和​​涼鞋，當中款式比較特別。樓主在這段關係中屢受折磨，經常被辱罵，覺得自己一文不值，7年戀情告終分手收場，樓主封鎖前女友，自此斷絕聯絡。

約9年前，樓主經同事認識另一名白人女性（現年33歲），對方曾透過社區活動認識樓主前女友，但不算朋友，樓主形容「完全迷上了她，她就是我（樓主）尋找的女神」。兩人交往時，新女友從來沒辱罵過樓主，最終結婚買樓。由於妻子患有多囊性卵巢綜合症，幾經辛苦她去年產下女兒，「美夢成真，很高興成為父親…和完美妻子過住幸福生活」。

樓主終遇到另1名心儀女子，最後結婚。（《留一天與你喘息》MV圖片）

較早前，樓主的筆記本電腦電池故障，雖然妻子不在家，但照樣使用其平板電腦，發現她離開前使用無痕模式瀏覽網站，並有個秘密Google帳戶，保存名為「XX」的相簿。樓主好奇下打開查看，原以為是外遇證據，結果比出軌更恐怖。相簿內有樓主前女友的348張照片，由樓主當年和妻子拍拖至最近2周一直都有更新，包括前女友陪伴家人和其在公司工作的情況，連高中年鑑照片都有。不論是度假照片、工作證件照、她在人群中的照片，以及影片截圖，整個相簿只有前女友，其他人則會被塗掉，抑或照片會被裁剪和放大，亦只會顯示前女友。

同時在另1個相簿中，妻子放大樓主前女友的頭髮，由於對方髮型非常好辨認，樓主察覺妻子最近模仿其前任女友髮型、特別款式的襯衫和褲子，妻子亦有相關連結，甚至購買相同水樽、登山鞋和​​涼鞋。帳戶內還有1個相簿，儲存其前女友在facebook群組和公開發布的貼文，可見她身處其他國家，明明非常低調，不知妻子如何找到相關帖文。

樓主偶然使用妻子的電腦，意外發現數個相簿，見到對方一直收藏其前任女友的相片。（《LOVERSE》MV照片）

樓主過去曾提起過前女友的職業，妻子事後表示也有興趣轉行，換言之，妻子由打扮至職業都是模仿前女友。他頓時感到「我們的愛就像一個謊言」，一度想列印出所有照片放在桌上，同時帶住女兒逃跑。

冷靜過後，樓主繼續留在家中，嘗試試探妻子，提及她在健身房後穿上1件運動衫，款式非常特別，形容上衣看起來非常熟悉，不知道以前在哪兒見過，明顯都是「抄考」前任女友，妻子當刻裝傻。

樓主大感崩潰，揚言想帶同女兒逃走。（《大叔的愛》電視截圖）

樓主思前想後，打算將孩子送往母親身邊，屆時將會向妻子溫和說出問題，並會聯絡治療師協助治療妻子。

多名網民指出「好詭異」、「明白你的感受，快逃」、「我是個女人，我也害怕和她坐在一起」、「祝你和女兒一切順利」。部份網民認為妻子的舉動「是試圖取悅你，即使這方式並不健康」，建議他巧妙地表達出自己對前任的厭惡，她自然會停止模仿，有留言認為這情況應尋求專業人士協助，「帶太太看醫生，她不知道自己有病」。

（Reddit討論區）