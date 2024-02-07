FBI特工突然約見面 美國單親媽驚聞未婚夫恐怖陰謀：他買兇殺你
撰文：中天新聞網
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美國喬治亞州一名單親媽媽因受傷住院，被聯邦調查局特工（FBI）告知身為醫生的未婚夫竟在暗網上買兇，想要謀殺她，還要求將命案現場佈置成意外事故。
根據《NEWYORK POST》報導，這位37歲的母親托妮亞（Tonya），2022年5月因扭傷腳踝、骨折住院。
未料護士突然將她帶離病房，並在醫院的教堂內與一名FBI見面，進而得知52歲的未婚夫詹姆斯（James Wan）在暗網上買兇，準備對她下手……
還非第一次想殺她 殺人動機曝光（點圖了解更多）：
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FBI表示：「妳是一件謀殺案的目標，而嫌犯就坐在病房裡面。我們想讓妳有心裡準備，而我們有責任警告妳，目前已經找到交易紀錄，這就是我們在這裡的原因。」
FBI探員出示詹姆斯在暗網上的買兇訊息，內容包括托妮亞的訊息、照片、車牌號碼，還要求將命案現場布置得像是一場意外，陸續將價值2.5萬美元（約20萬港元）的比特幣作為報酬匯到殺手的帳戶。
托妮亞透露，這並非是未婚夫第一次想試圖殺害她，高機率是因為他酗酒、惡意酒駕傷害的前史被公開，2023年10月詹姆斯承認上暗網買兇，意圖殺害未婚妻，今年1月22日被判刑超過7年3個月有期徒刑。
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