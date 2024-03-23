好人好事！乘客趕去律敦治見家人最後一面　的哥狂切線：狼咗少少

胡亂超速切線容易釀成意外，司機當然不應該做，但危急關頭或許情有可原。有的士司機在網上表示，早前在港島南灣夜晚接載1名客人，欲趕往灣仔律敦治醫院見家人最後一面，情急下他駕駛時多次切線，還承認一度超速，向當晚受影響的駕駛人士及行家道歉。有網民無奈指「講sorry 都冇用，而家D人乜都『影住駕』！不過權衡利弊，都值得！」，又大讚「司機大哥也是性情中人」、「好人一生平安」。



樓主事後為自己超速切線而致歉，但網民紛紛大讚「好人一生平安」。（《降魔的2.0》電視劇照）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，早前晚上在港島南灣接載1名客人，對方焦急表示需要趕去灣仔律敦治醫院，見家人最後一面。樓主立即「踩油」狂飆，形容「已經盡晒力，希望幫到佢」，同時向「切過你線嘅私家車及的士同行講聲 sorry 」。

樓主承認自己一度超速，「無cut過實線，只係狼咗少少」。網民大讚的哥，「欣賞你有份同理心，祝君好運」、「扣分罰錢停牌都不重要，因你已做了一些功德無糧的好事，積福一定比損失大得多！」、「功德無量」，但亦有人好心提醒樓主小心安全，勿因好心幫人而出意外。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）