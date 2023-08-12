好人好事！伯伯坐巴士突癱倒　司機買食物再10分鐘送院　下幕更暖

幸好遇到暖心司機和乘客！安徽有伯伯日前坐巴士時身體不適，癱倒在座位上動彈不得，司機留意到伯伯情況有異一直用倒後鏡觀察，後來先停車買食物給伯伯，但情況再度轉差。司機在徵得其他乘客同意下，只花了10分鐘就將伯伯送到就近醫院，更聯同車上熱心乘客及醫護送伯伯下車。事件令網民大讚暖心，認為除了司機，車上乘客的忍讓亦難能可貴。



伯伯上車時已顯得相當困難。（微博影片截圖）

內媒報道，8月6日，安徽合肥有伯伯搭巴士時癱倒在座位上。據閉路電視片段所見，伯伯上車時勉強拉住扶手爬上，一度倒在上車處，需由其他乘客幫忙，上車後更癱倒兩個座位上。

司機陳賢武留意到伯伯上車時精神狀況就欠佳，故路上一直用倒後鏡留意伯伯情況。司機一問下發現原來伯伯未吃飯，即停車為他買食物。未幾伯伯情況轉差，他徵求其他乘客同意後，即改道去醫院，僅花10分鐘就將伯伯送到醫院。他最後在其他熱心乘客協助下，一同幫醫護人員抬伯伯入院內救治，但內媒未提及伯伯身體出了什麼問題。

事件令網民大讚，幸好伯伯碰到細心司機，認為很多公車司機都很好人。不少人認為除司機外，忍讓的乘客們都非常暖心，「必須為他們點個讚」、「實是見義勇為的好司機和熱心乘客，世界上還是好人多呀」。

（綜合）