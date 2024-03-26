女子搭小巴八達通失靈　欲唱百元鈔無人回應　終獲女乘客拔刀相助

乘搭公共交通工具，最怕就是發現身上沒有錢支付車資的尷尬情況。1名女子早前於北區醫院乘坐小巴前往大埔那打素醫院，車費13.7元；當小巴開出後，才驚覺八達通疑因太久沒用失靈，小巴沒有支付寶，她身上只有1張100元紙鈔，以及3個1元硬幣。她本想向車上乘客「唱散」百元紙鈔，惟沒有人回應，正當她徬徨之際，獲1名後來上車的女乘客出手相助，用八通達幫樓主支付車資，還表示毋需樓主歸還，但樓主堅持以支付寶轉賬20元，並在文中感謝對方，「真的好感激這位女士拔刀相助，感激不盡」。



當小巴開出後，樓主才驚覺八達通無法使用，小巴沒有支付寶，她身上只有1張100元紙鈔，以及3個1元硬幣。（示意圖 / 資料圖片）

樓主在facebook群組「上水人大聯盟」發文分享「人生最尷尬最狼狽的一次」事發經過，表示她日前於北區醫院門口追上502線小巴，前往大埔那打素醫院，車資13.7元，但她在小巴開出後，才發現本應有自動增值功能的八達通，疑因太久沒有使用而失靈，「車又開咗，又沒支付寶支付而錢包得100蚊紙和3個1蚊銀」。她便拿着該張100元紙鈔，揚聲向車上其他乘客問道「唔該，有冇人有100蚊散紙換畀我？」，然而當時小巴上大多是長者，沒有人回應她。

樓主續指，「一路上懷着忐忑的心情坐着車」，其間有1名年輕女子上車，樓主再問對方可否幫忙「嘟八達通」，她再以支付寶付款給她，惟對方同樣沒有反應，「下車時我又問佢，但佢看都不看過來……那一刻真的好無助，心裏閃過一個念頭想100蚊放落錢箱」。樓主表示，直至她要下車時，小巴司機説了1句「走啦」，而在同一刻，樓主身後忽然有1名女子出手相助，說「我幇妳嘟（八達通）」。

樓主在整個車程都非常忐忑不安，直至她下車時，小巴司機説了1句「走啦」，而在同一刻，樓主身後忽然有1名女子出手相助。（電影《忘不了》劇照）

兩人下車後，樓主希望以支付寶歸還車資，「那女士還説不用，後來我堅持支付寶轉了20蚊給她，在此真的好感激這位女士拔刀相助，感激不盡……祝好人一生平安」。樓主後來在留言區補充，幫助她的女子在整趟車程的後期才上車，她本來也想問對方可否幫忙，惟對方坐在小巴最後面的位置，故一直沒有機會。

不少網民同樣留言大讚出手相助的女乘客，「雖然只是小小的幫忙，也會令人很感動」、「好美麗的畫面，人生故事，為妳感恩」、「雖然件事都幾有愛，但睇到忐忑嗰吓笑咗」。

不過，也有部份人慨嘆近年香港街頭騙案愈來愈多，理解為何車上大部份乘客無動於中，「冇辦法，呢啲唔係自私問題，而係騙案太多，為求自保，都冇得怪人嘅」、「只因近年香港太多騙徒，令人人都擔心可能被騙」，另外有人則分享自己如何避免同類尷尬情況發生，「我也曾經試過上車發現八達通不夠錢，5元車費最後付了10元，自始以後我銀包放多1張八達通做後備」、「記住要袋足散子，以防以上情況」。