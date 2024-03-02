好人好事！元朗媽媽回家途中BB爆片　問另一媽媽借尿片　後續暖心

做媽媽唔容易！有媽媽日前在元朗地區群組發帖分享好人好事，她日前揹兒子出街時帶不夠尿片，回家之際「阿仔突然爆片」，由於到處都只有大包裝的尿片賣，自己拿不到回家，最終膽粗粗到商場問另1名媽媽拿尿片。該媽媽不單拿她尿片並拒絕收錢，「仲問我有冇濕紙巾，好感動有雪中送炭嘅感覺」。事件暖透網民心，認為媽媽們總有同樣經歷，又提醒可向商場客戶服務部求助，可能提供到尿片。



港媽回家途中兒子突然「爆片」，幸好有其他媽媽伸出援手。（《BB來了劇照》）

樓主在facebook群組「元朗媽媽會」發文分享好人好事，「元朗媽媽好有愛，想借個位多謝她」，事緣她日帶年幼兒子出街時不夠尿片，正準備回家時「阿仔突然爆片」。急需要換片之際，樓主想去買1包，但行了幾間藥房都只有賣大包裝的尿片，買完難以拿回家。

結果樓主行入大型商場，「厚住面皮問另1個媽媽有冇片片多」，想問對方拿1塊並準備付錢，未料對方不但沒收錢，大方給樓主之餘，「仲問我有冇濕紙巾，好感動有雪中送炭嘅感覺」。該媽媽暖心舉動令樓主大受感動，「希望每1個媽媽都可以做到互助互愛」、「看似小事情但幫咗大忙」。

好心媽媽提供尿片之餘，還問樓主是否需要濕紙巾。（示意圖／Getty Images）

帖文吸引許多點讚，網民認為媽媽們或許都有相同經歷，當然會互相幫忙，「媽媽都身同感受」、「我都試過借片畀人，大家都係媽媽，明㗎啦」、「大家互相幫忙，做媽媽唔容易」。

有網民教路，如果現場找不到其他媽媽協助，其實可以向商場的客戶服務部求救，「有啲場有BB尿片幫到下（我試過要畀幾蚊買，CS姐姐話啲錢係捐贈出去喎」。

（facebook群組「元朗媽媽會」）