每次OT新婚妻即失聯　人夫補辦婚宴前夕揭真相　崩潰提告法庭咁判

打工仔工作忙碌，加班「是常識吧」，但台灣1名人夫發現自己每次加班時，新婚妻子就會失去聯絡，起疑下拜訪友人了解，豈料揭發自己下屬竟和妻子發展不倫戀，一怒之下與女方離婚，雖然女方事後賠償30萬新台幣（約7.5萬港元），但綠帽男亦向姦夫索償80萬新台幣（約20萬港元），法官經審理後，判處姦夫賠償15萬新台幣（約3.8萬港元）。



綠帽男發現自己每次加班，妻子就會失去聯絡。（示意圖/Getty Images）

判決書指出，綠帽男、前妻和姦夫屬於同事關係，當中綠帽男是調度組組長，姦夫是其下屬，從事貨車搬運司機一職，綠帽男和前妻情投意合，去年3月15日登記結婚，準備同年9月16日補辦婚宴。

然而，新婚不久後，綠帽男開始發現自己一加班，妻子就會失去聯絡，因而大感不安，拜訪友人暗中查探，結果發現驚人事實，原來妻子和姦夫多次外遊，不但當眾牽手和親密依偎，甚至多次前往汽車旅館發生關係。

綠帽男揭發自己下屬和妻子發展婚外情。（示意圖/Getty Images）

2023年9月10日當日，綠帽男得知妻子和姦夫前往桃園1間汽車旅館，立即趕赴現場對質，但姦夫當時已經退房離開，房中只有自己妻子，綠帽男大怒立即攤牌，妻子承認有婚外情，姦夫知道其已婚身份，雙方協議同年9月15日、即是補辦婚宴之前一日離婚，綠帽男承受心理創傷，逐一通知親友取消婚宴，事後要求姦夫賠償80萬新台幣（約20萬港元）。

案件在新北地院提堂，綠帽男提出兩人通姦行為造成他對婚姻關係的不安和懷疑，形容姦夫為了逞一己私欲，明知前妻當時已婚，但都仍然執意破壞其婚姻，令他內心痛苦萬分，最終惡化成失眠，需向醫生求診。

法官判處姦夫賠償15萬新台幣（約3.8萬港元）。（示意圖/Getty Images）

但姦夫辯稱，只知他們是情侶關係，但女方當時謊稱已和綠帽男分手，而且恢復單身，他由2022年7月起至2023年6月8日前擔任司機，需要前往公司上貨，將貨物運到指定地點，由於工作性質關係，自己較少和其他同事接觸，所以未曾聽聞兩人結婚，加上女方一早向綠帽男賠償30萬新台幣（約7.5萬港元），80萬新台幣（約20萬港元）賠償金額明顯過高。

法官翻查相關對話，發現綠帽男曾經質問前妻，到底姦夫「知道妳（前妻）是我（綠帽男）老婆嗎？知道還不知道？」，當時女方回答對方知道，即使事後面對男方多次質問，但她仍然沒有改口，相信姦夫知道人妻身份，但繼續和她交往，考慮雙方經濟條件等因素，判處姦夫應該賠償15萬新台幣（約3.8萬港元），案件可以上訴。

（綜合）