最後溫柔！父親電單車載女兒意外倒地遭貨車撞　父捨身救女慘死

父母永遠將子女放在第一位。馬來西亞有39歲父親駕電單車接載女兒回家，途中行經旁邊的車輛突然打開車門，令電單車失控，父女雙雙倒地，而此時卻有貨車從後駕來，父親為了保護女兒，猛力將她推往路邊，自己卻走避不及捱撞，慘遭捲入車底當場輾斃。女兒雖獲救但腳踝受傷，遺孀對於失去丈夫感到非常傷心，她呼籲車主打開車門時更加小心留意路面情況。



莫哈末凱里駕駛電單車接載8歲女兒凱拉回家，行經一輛停泊在路邊的車輛時，車門突然被打開，莫哈末凱里閃避不及撞上車門，與女兒雙雙摔車倒地。（網上圖片）（網上圖片）

綜合外媒報道，39歲的莫哈末凱里日前駕駛電單車接載8歲女兒凱拉回家，行經一輛停泊在路邊的車輛時，車門突然被打開，莫哈末凱里閃避不及撞上車門，與女兒雙雙摔車倒地，當時莫哈末凱里身體無大礙，馬上爬起來，試圖扶起電單車。

可是，此時後方有一輛貨車從後朝他們駛來，莫哈末凱里為了保護女兒，用力將女兒推向路邊，自己卻走避不及，慘遭貨車輾過捲入車底，頭部重傷當場死亡，電單車被撞至零件散落一地。52歲肇事貨車司機稱，聽到巨響下車查看才發現撞到人。

莫哈末凱里走避不及，慘遭貨車輾過捲入車底，頭部重傷當場死亡，電單車被撞至零件散落一地。（網上圖片）

莫哈末凱里的妻子諾沙瓦尼聞噩耗趕到現場，悲痛欲絕。她指丈夫性格開朗，是個慈愛的丈夫和父親，和女兒感情非常好，每天都會接送孩子往返學校；現時女兒情況良好，腳踝出現一條裂縫仍需要坐輪椅。她表示，女兒在事件中受創傷，卻表現堅強，理解父親已離世的事實。

對諾沙瓦尼來說，丈夫的意外離世對她造成重大打擊，但已接受現實，認為這是上天的安排，並呼籲車主打開車門時更加小心，正積極找尋行車記錄器畫面以協助警方調查。