恐怖意外！4歲弟扮電視角色掟剪刀　驚插入10歲姊頭骨深入2.5厘米

家中若然有小孩同住，真的要妥善收好利器，以免發生意外。泰國較早前發生恐怖意外，1名4歲男童在10歲姐姐拒絕與他玩耍時，男童模效電視劇角色，直接向姐姐拋剪刀，剪刀的刀鋒卻意外插入姐姐頭骨深入約2.5厘米。幸好醫生最後能成功取出剪刀，同時證實沒有傷及神經線和重要部份；女童留院觀察2天後，已能順利出院回家休養。



泰國有男童模仿電視劇角色掟剪刀，意外令剪刀插入姐姐頭骨深入約2.5厘米。（GettyImages／示意圖）

綜合泰國媒體報道，事發於3月24日（上周日），當地一對分別年約10歲和4歲的姐弟，本應由50歲的爺爺朗姆（Jaroon Royram）看管，而朗姆因為需要進行切割金屬工序，擔心過程中所產生的金屬碎片會使愛孫們受傷，所以命令2人遠離其工作室，並獨留他們在家玩耍。

未幾朗姆聽到孫女農恩（Nong）的哭喊聲，隨即跑去查看發生何事，不料卻看到驚恐一幕，一把剪刀竟然刺進農恩頭部近後腦位置。雖然朗姆當下曾試圖拔出剪刀，卻因剪刀已牢牢卡在農恩的頭骨，他只好將孫女送醫求治。

幸運的是，醫生最後成功將剪刀取出，農恩留院觀察2天後已順利出院回家休養。不過醫生就指出，涉事剪刀插進農恩頭部約2.5厘米，幸剪刀雖然接近神經線，卻沒有傷到她任何重要部份，否則後果恐怕不堪設想。

女童留院觀察2天後，目前已順利出院回家休養。（網上圖片）

姐弟阿姨表示，事發時弟弟丁恩（Tin）正在看電視，假裝自己扮演電視劇裏的角色，當姐姐拒絕繼續和他玩耍後，丁恩便想要模仿電視情節裏的「射飛刀」，故直接向姐姐拋出剪刀，不料卻發生悲劇。阿姨表示，全家事後已嚴厲訓斥丁恩，並向對方實施禁足令，同時警告他往後不能再亂碰剪刀。

（綜合）