台女頭痛超過5年　元凶竟是「超大石化鼻屎」　終要動手術取出

台灣一名60歲婦人頭痛超過5年。



跑遍診所、醫院檢查都沒有異狀，只好長期吃止痛藥。

在親友介紹下找上耳鼻喉科醫生陳亮宇，檢查發現她鼻腔內藏直徑約1厘米的鼻屎，進而引發頭痛。

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陳亮宇醫生在臉書粉專分享個案，60歲大姊頭痛超過5年，其間跑遍大小診所、醫院，檢查都正常，只能長期吞止痛藥，整個人也因此悶悶不樂。

今年過年，患者頭痛加劇，整個年假都昏昏沉沉的，後來經過朋友介紹來診所看診。他詢問後發現婦人的頭痛都是左半邊，「這次大發作，她感覺她的左邊眼睛腫痛到快炸出來」。

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醫生懷疑，患者可能是急性鼻竇炎產生的鼻源性頭痛，但檢查了鼻腔、鼻咽等部位，都沒發現任何類似鼻竇炎會有的黃膿鼻涕，於是便請她到大醫院接受電腦斷層檢查，「影像裡面發現，大姊的左側鼻竇深處，有一顆密度非常高的腫塊，非常有可能就是因為這個腫塊讓鼻竇阻塞，導致大姊的頭痛」。

陳亮宇表示，雖然終於找出了病因，但需要手術才能解決，所幸醫院的設備完善，讓他能在幾乎沒出血的情況下完成手術，「就是這一顆深藏在鼻竇內、大概一厘米的鼻屎，讓阿姨承受頭痛了數年之久。手術後，解開了緊綑在阿姨頭上的束縛，也是對我持續精進臨床診斷與手術的肯定」。

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