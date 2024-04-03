小紅書女分享遊港貼士　列8大罰款「陷阱」　仲有1地方危險勿住？

適逢復活節長假，不少人或會選擇到香港旅遊，最近有女子就在小紅書發文，不但列出8個在香港容易不小心被罰款的違規行為，又分享多個遊港的小貼士，例如記得帶備現金和旅行轉插，出門在外必須好好排隊，更指出1個地方「不是很安全」，建議避免入住該處的住宿。



1名女子在小紅書發文，不但列出8個在香港容易不小心被罰款的違規行為，又分享多個遊港的小貼士。（示意圖 / 資料圖片）

該名女子在小紅書以「入境香港千萬不要做的事，被罰的心痛」為題發文，表示「給第一次來香港的姐妹的忠告，不然就是浪費白花花的銀子」。她先是列出多個香港境內禁止的行為，包括禁止在禁煙區吸煙、禁電子煙、只可免稅攜帶19支香煙入境、港鐵內禁止飲食、出門帶備證件、切勿在公眾地方講粗口、乘車時須佩戴安全帶、不得亂拋垃圾和隨地吐痰、避免誤入港鐵的頭等車廂，以及切勿闖紅燈亂過馬路，又指出相關違規行為的對應罰款金額。

她又提醒，在香港很難找到廁所，餐廳的洗手間只供客人使用，故只有購物商場的洗手間對外開放。另外，由於不少小店仍只收現金，故遊客最好帶300至500港元的現金出門；假如想購買藥品，遊客應選擇大型連鎖店，以免受騙。至於手機上網及住宿問題，樓主直言「不要去住重慶大廈，不是很安全，可以選擇旺角、尖沙咀這邊的酒店」，如果來港時間較短，則可在網上購買流動數據，時間長的話才買電話卡。

樓主在文中亦提供多個遊港的小知識小貼士，例如除了羅湖和福田口岸有連接的港鐵站，其他入境口岸均需乘搭小巴，而皇崗口岸則24小時通關；來港可自備旅行轉插；999等同內地的110緊急求救電話；孕婦入境記得帶齊檢查紀錄，以免被限制入境；相比在內地報名旅行團，直接找香港本地導遊更方便和便宜。她又特別提醒，「在香港有排隊的，好好排隊喔，最好不要插隊」。

不少網民看後大讚樓主的資訊非常有用，而樓主亦在文中表示歡迎其後網民留言補充，以集成遊港注意事項的大全，「希望能幫到大家！有個愉快的旅程」。