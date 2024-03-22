拒載？小紅書女中環搭的士　司機聞目的地拒開門　怒攔車結果是…

的士拒載一向為人垢病。1名女子在小紅書表示，有1晚凌晨時份在中環街頭見到的士，打算上車，但說了目的地後，懷疑司機嫌近拒載，即使她「攔住站前面還是不開門」，當場致電「999」報警。事件引來網民熱議，有網民留意到現場是雙黃線，附近亦有的士站，詢問「警察抓到（雙黃線）上落客會罰款的，你替他交罰款嗎？」，但女子解釋的士站當時甚少的士，但該的士停泊在雙黃線，而且願意了解其目的地，明顯是有心等長途或過海乘客。



圖中的士司機被指懷疑嫌近拒載。（小紅書圖片）

現場是中環皇后大道中近畢打街，現場路段是雙黃線，但數米距離外的畢打街設有的士站，方便乘客上下車。

樓主在小紅書表示，有1晚凌晨12時許，見到至少兩輛的士泊在中環皇后大道中近畢打街，眼見全部都是空車，於是走近向其中1名司機說了目的地，但對方連門都不開，當場直接拒載，不排除對方嫌近。即使樓主站在的士前面位置攔車，但司機始終不肯開門，樓主大怒致電「999」報警。

的士拒載一向為人垢病，令到乘客極度痛恨。（資料圖片）

網民紛紛批評「很多態度差、坐地起價」、「我們本地人都受過氣」、「我也試過遇到拒載，他們只是等待過海客人」。

但有網民留意到現場是屬於雙黃線路段，質疑「這個位置是禁區雙黃線，警察抓到上落客會罰款的，你替他交罰款嗎？況且後面就是的士站，為什麼不去後面的士站乖乖排隊呢？你想插隊是嗎？」、「禁區是不能上車的，先搞清楚才罵人」。但樓主指出，當時甚少的士，圖中司機和其他行家可以前往的士站等客，但他們停在雙黃線，而圖中司機「聽到了我們去的地方，然後根本不理人」，質疑如果他擔心被罰款，「也不會停下，還聽我們去哪裏了」，相信嫌近拒載。

（小紅書）