情侶霸佔育嬰室！內傳奇怪聲音　寶媽急哺乳開門　男生持1物惹議

不少商場都設有母嬰室供母親為幼兒哺乳或更換尿片。近日江蘇有1名母親帶着嬰兒在商場等候使用育嬰室，驚訝發現1對年輕情侶霸佔育嬰室，鎖上門躲在裏面久久不出來，其間曾傳出「奇怪的聲音」。該名母親聽到聲音後懷疑2人在裏面有所動作，於是在門打開後怒罵他們「搞什麼鬼」，之後該對情侶匆忙逃去。事件引起網民熱議，有網民批評片中情侶「沒有公德」，也有人嘲諷指「母嬰室變造嬰室」，而男生手中拿着的疑似酒精飲品亦引起網民關注，「這些孩子也是絕了」。



江蘇1名母親帶着嬰兒等候使用商場育嬰室，驚訝發現1對年輕情侶霸佔育嬰室久久不出來，其間曾傳出「奇怪的聲音」。（抖音影片截圖）

事發於3月22日，江蘇蘇州1名母親想帶着嬰兒去商場的育嬰室哺乳，但是育嬰室被反鎖，她焦急地在門外等了很久，也不見使用者開門。其間，她聽到育嬰室中傳出「奇怪的聲音」，驚訝得知裏面的使用者並非「母嬰」，而是1對年輕男女。之後該對男女打開育嬰室的門，讓該母親推着嬰兒車進入。她氣憤地對着他們大罵，「你們在搞什麼鬼啊，這可是母嬰室！」。

從該名母親拍攝的影片可見，育嬰室中配有長椅及膠凳，而那對年輕男女就縮在門後，等她進入後即時奪門而出。身穿超短裙的女生跑得飛快，而男生手中就疑似拿着1罐氣泡果酒。當該名母親拿着手機轉身繼續拍攝時，就看到該對男女往商場方向跑走，

之後，她上傳影片至社交平台抖音上，表示「帶孩子去哺乳室，讓我等那麼久，聽到裏面有奇怪的聲音，惡心死了」。不過，影片開始時已是該對男女準備開門之時，只能聽到門把扭動及樓主喝罵的聲音，未能辨別出異樣聲音。

商場服務中心工作人員回應當地傳媒查詢時表示，商場現時對育嬰室使用情況是實行「不定期巡查」，之後會向行政部反映情況，再作安排。

有網民留意到男生手中握有1罐疑似酒精飲品，引發批評，「這些孩子也是絕了」。（抖音影片截圖）

事件在網上引起極大迴響，有網民批評片中情侶，「太沒有公德了」、「無語了」、「在商場裏拿着雞尾酒，母嬰室親嘴，這些孩子也是絕了」，也有網民嘲笑說「沒有今天的努力，哪有明天母嬰室」、「母嬰室變造嬰室」。

另外有網民就提到母嬰室被佔用的情況，希望商場能作出規範，「很多商場的母嬰室直接變成保潔喝茶的休息室，保潔還有權利把母嬰室鎖了」、「我們這商場母嬰室經常被男女佔用，也不知道急啥」、「有見過幾個學生在裏面抽煙，臭得要死」。

（綜合）