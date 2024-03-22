纏綿情侶無視店員勸阻！堅持共進試身室　突傳出呢種聲留奇怪污漬

情侶「色色」都要看場合！日前台灣有大型連鎖服裝店的職員分享，曾遇到有對情侶來店內試衣服，儘管他已表明試身室只能容納1人進去，但他們還是趁沒人注意時偷偷共用試身室，更離譜的是甚至傳出「吃東西」聲音，內裏鏡子亦經常發現「奇怪」污漬，故斥「請不要在試衣間色色！」帖文引來不少網民批評該對情侶舉動自私，「拜託去飯店」、「可以不要製造別人麻煩嗎？後面的人怎麼用」。



台灣有服裝店員工指曾遇情侶共進試身室，未幾傳出「吃東西」聲音，直呼「很髒」。（Threads圖片）

「請不要在H&M試衣間色色！」台灣有於大型服裝店工作2年多的資深員工在社交平台Threads發文，指過往工作期間看過太多「奇奇怪怪」的情侶。他表示，試身室盡量會避免2人共同進去，通常會請另一方在外面等候，待客人試衣完畢再開門給同行者看。

他分享曾遇過有對情侶走進試身室，女生想要試穿，於是他便對情侶說：「請一個人在外面稍等哦！」該對情侶口頭上表示可以，卻背着他打眼色，當他離開去摺衣服時，男方已瞬間移至試身室內。

他形容兩人在試身室內「窸窸窣窣」，當時他並沒有馬上要求男生出來，不過後來發現裏頭居然傳出「吃東西」聲音，對此表示強烈不滿「為什麼在試衣間吃東西！很髒」，然後大力敲打試身室的門，兼大喊「請不要使用同一間」，又稱店內尚有其他空餘的試衣室。雖然他沒有交代事件後續，不過卻指出試身室鏡子經常都會出現「奇怪」污漬。

網民都批評該對情侶自私舉動，「拜託去飯店」、「可以不要製造別人麻煩嗎？後面的人怎麼用」。（GettyImages／示意圖）

許多網民都批評該對情侶自私舉動，「真的會有人這麼不顧場合嗎？」、「明明試衣間那麼小，硬要兩個人進去到底想幹嘛？」、「拜託去飯店」、「好噁，可以不要製造別人麻煩嗎？後面的人怎麼用」，又建議店員可於試身室門外掛上「禁止吸食」示意牌。

有人則好奇被試穿過的衣服會怎麼處理，有從事相關行業者表示他們並沒有特別處理手法，「可以很負責任的跟你說，把扣子扣好放回架上就是我們能處理的了，有瑕疵的話基本會降價或直接報廢」，故勸籲「買新衣服一定要先洗過一次才穿」。

（Threads）