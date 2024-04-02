姊兼母職！母患癌離世　父忙為生計奔波　9歲女抱弟弟上學勁心酸

年紀輕輕便要身兼母職，確實令人心酸！印尼1名9歲女童因母親罹癌過世，家中無人幫忙照顧年幼弟弟，無計可施只好抱弟弟前往學校上課。其就讀學校的校長以及老師表示，女童聰明活潑，加上弟弟非常乖巧，不希望她因家庭因素而放棄學業，故作特別安排，使女童在照顧弟弟同時，亦能專注學業；當地政府及幼兒教育工作者正積極為女童一家提供協助，當中包括經濟援助和弟弟的學習建議。



印尼有女童因母去世，被迫「姊兼母職」照顧弟弟，並帶他一同上學。（「IG＠undercover.id」影片截圖）

外媒報道，印尼網上日前流傳1條「姐姐抱着弟弟去上課」的影片。事發於當地南蘇拉威西省（Sulawesi Selatan），片中女童努拉妮（Nuraeni）年僅9歲，正就讀小學二年級。影片見她身穿校服且坐在課桌前，右手抱着2歲的弟弟阿克巴（Akbar），她一邊哄弟弟入睡，左手則手持筆專注在課堂上學習，不時還會查看弟弟狀況。

不過努拉妮攜同弟弟上學其實藏令人心酸原因，事關其母親6個月前因癌症離世，父親薩努（Sanu）是名農民，每天需為生計而下田，加上沒有親戚可以幫忙照顧孩子，而弟弟只願意跟着努拉妮，所以照顧弟弟的責任自然落在她頭上。其實努拉妮母親還沒離世前，她曾因需要照顧對方和還是嬰兒的弟弟，因而選擇輟學。

如今有幸重返校園，班主任努爾希達亞 （Nurhidayah）稱，努拉妮上課時，乖巧的弟弟從不會吵鬧或擾亂課堂，只會坐在姐姐旁邊或教室後面。該校校長讚揚努拉妮是個聰明活潑的學生，所以不希望對方退學，體恤其苦況下，學校更為她安排1張特殊桌子，好讓她可以一邊做作業，一邊照顧睡在腿上的弟弟，並表示會努力確保她能繼續學業。

努拉妮悲慘身世不只引來社會各界同情，同時惹來地方政府高層關注，辛賈伊縣代理攝政法拉赫（TR Fahsul Falah）派員前往查看努拉妮，及其家人生活狀況。教育服務部負責人蘇艾布（Irwan Suaib）代為傳話指，可向努拉妮一家提供現金的經濟援助，法拉赫願意收養努拉妮為養女；而弟弟阿克巴則可成為其兄的養子，2人可以居於辛賈伊攝政辦公室，以便他們到城裏上學。父親薩努雖然對法拉赫提議表示感激，惟目前仍在仔細考慮。

當地政府高層關注女童家境苦況，主動探訪並提供經濟採助。（網上圖片）

另外，當地村政府和幼兒教育（PAUD）教育工作者亦積極和努拉妮一家進行溝通，他們希望阿克巴可以參加學校的遊戲小組，以減低對姐姐努拉妮的倚賴感，使2人往後都可以專注學習。

（綜合）