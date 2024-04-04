人妻激戰經理至少17次　嬌喊「好舒服」兼懷孕　綠帽男怒告姦夫

「這個世界最壞罪名叫太易動情，但我喜歡這罪名」，道出偷腥男女的感受，台灣新北市1名人妻出軌電商經理，激戰至少17次，甚至「搞出人命」懷孕6周，需要服藥流產，直到有一日，丈夫意外揭發妻子手機有大量和姦夫的鹹濕對話，才發現自己戴綠帽，向姦夫索償100萬新台幣（約25萬港元），法官經審理後判處姦夫賠償30萬新台幣（約7.6萬港元）。



人妻出軌電商經理，激戰至少17次。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，綠帽人夫前年4月12日借用妻子手機，其間意外發現妻子和姦夫出軌證據，兩人有大量情色對話，而且拍攝親密照片，姦夫不但暱稱人妻為「我的（老）婆」、「寶貝（老）婆婆」，他們由2021年3月至2022年5月初前往同一間汽車旅館至少17次，而且保留相關收據，妻子更形容「跟寶貝愛愛真的好舒服」。

人妻甚至懷孕。（示意圖/Getty Images）

人妻事後感到身體不適，於是前往婦產科求醫，並向姦夫發送訊息，提及「醫生說6周有了。流血是胚胎不穩的關係」，兩人繼而討論服藥流產，甚至研究明明做足安全措施，為何還會懷孕，人妻懷疑「會不會在我內心最最最深處的超級禁忌想法，就是想跟寶貝生個屬於我們自己的孩子？」，姦夫隨即附和，形容可能是「愛的結晶」。

綠帽男在妻子手機揭發真相，於是控告。（示意圖/Getty Images）

人夫翻閱大部份訊息後，頓時晴天霹靂，同時保留證據，怒告姦夫索償100萬新台幣（約25萬港元），案件在新北地院提堂，姦夫辯稱他當時不知道人妻已經結婚，認為就算人夫提供汽車旅館收據，都不能證明是兩人一同前往汽車旅館，即使有所懷疑，但都不足以反映事件的嚴重性，人夫索償金額明顯過高。

但法官翻查相關證據，認定姦夫和人妻確實發生過多次關係，而且兩人在對話提及綠帽人夫的存在，姦夫擺明知道人妻已婚，考慮到人夫擔任廚師一職，月薪6萬新台幣（約1.5萬港元），姦夫雖然在1間知名電商公司擔任經理，月薪約7萬新台幣（約1.8萬港元），但前年已經離職，目前仍然無業，判處姦夫賠償30萬新台幣（約7.6萬港元），案件可以上訴。

（ETtoday新聞雲）