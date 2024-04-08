小巴外籍大叔大聲播片　港男英文勸止遭爆粗反嗆：fxxk　後續更衰

這種自私行為要不得！有港男於大埔社區群組發文，指日前乘搭小巴時，有外籍大叔乘客打開手機喇叭大聲看影片，他於是用英文提醒，詎料對方竟用粗口反嗆，而下車時舉動更離譜。

帖文引來網民熱議，不少人批評外籍大叔行為自私過分，「喺佢後邊播佛經囉」、「要用大悲咒」；也有網民勸樓主毋須動怒，「算啦，梗有一、兩個呢啲X人喺左近，自己戴耳機啦！」。



有港男於大埔社區群組發文，指日前乘搭小巴時，有外籍大叔乘客打開手機喇叭大聲看影片，他於是用英文提醒對方，詎料對方竟用粗口反嗆。（資料圖片）

該港男上周四（4月4日）於Facebook群組「大埔 TAI PO」發文表示，他乘搭小巴時，有外籍大叔乘客打開手機喇叭大聲看影片，令他不滿，「你老X買部爛X電話點都有個耳機掛，硬係要開到大大聲睇片」，於是他「好聲好氣」用英文提醒對方，沒想到遭大叔爆粗反嗆，「同你講英文仲要fxxk me？」，而樓主亦以粗口反擊。

圖片見到，該外籍大叔坐在車廂右排位置，正低頭看手機。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

從樓主上載圖片見到，該外籍大叔坐在車廂右排位置，正低頭看手機。樓主補充，2人下車時再爆罵戰，「落車嗰陣X咗一波」。

帖文引來網民熱議，斥責外籍大叔的行為自私離譜，「呢啲我會大大聲玩孖寶賽車，鬥嘈」、「喺佢後邊播佛經囉」、「要用大悲咒」、「長備1個喇叭喺身啦，當唔想偷聽人哋講電話、睇片，就自己開嚟聽下歌／大悲咒／破地獄」、「唔用耳機又過分咗嘅」。也有網民認為毋須動怒，「算啦，梗有一、兩個呢啲X人喺左近，自己戴耳機啦！」。