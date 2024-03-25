巴士大媽大聲播片＋辱罵司機　港男絕招KO獲網民激讚：勁過大悲咒

乘搭巴士不應滋擾乘客及車長！有港男於網上屯門群組發相發文，指日前乘搭九巴時，有上年紀女士打開手機喇叭大聲看抖音影片，他不滿對方影響其他乘客及車長，多次「溫馨提示」不果，遂「大聲勸告」，沒料對方反問「乜好嘈咩？」。樓主續說，經一輪對話，女士願意調低聲浪，惟對方之後因無按鐘被「飛站」，即時上前辱罵車長，樓主唯有再次出手「KO」女士，明言「面人哋畀，架就自己丟」。

帖文引來網民熱議，不少網民大讚樓主做法，「做得好」、「勁過大悲咒」、「多謝你為車長發聲」；也有人建議樓主播《大悲咒》反攻，「對無賴係要比佢更無賴」、「只可以用大悲咒感化佢」。



有港男於網上屯門群組發相發文，指日前乘搭九巴時，有上年紀女士打開手機喇叭大聲看抖音影片。（Facebook群組「屯門公路塞車關注組」）

該港男於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發相發文講述事件。他表示，上周五（3月22日）晚上7時半左右，他乘搭九巴由華都花園前往葵芳，惟巴士駛到屯門公路時，有上年紀女士竟「開大喇叭」用手機看抖音影片，騷擾全車，「全車只得我跟他跟我媽3個人，該女士的行為完全影響車上的人士以及巴士司機」。

從樓主上載相片見到，該女士坐在近巴士中間門口「關愛座」上，正低頭看手機。樓主按捺不住，多次「溫馨提示」，惟女士毫無反應，樓主遂「爆seed」對着女士「大聲勸告」，女士則冷冷反問「乜好嘈咩？」，令樓主感嘆「果然人無恥便無敵」。

從樓主上載相片見到，該女士坐在近巴士中間門口「關愛座」上，正低頭看手機。（Facebook群組「屯門公路塞車關注組」）

經過樓主一輪對話，女士終願意調低手機音量，但事件仍未結束。樓主指，當巴士駛至大窩口地鐵站時，該女士想下車但沒有按鐘，結果巴士直接駛走，女士於是怒氣沖沖上前辱罵車長「有心唔停車」及「車佢到不知哪裏的地方」；車長不斷解釋，但女士沒有接受，反而繼續辱罵。

見該名女士大鬧巴士車長，樓主唯有再次出手「KO」對方，「呀女士呀，守下規矩啦，一程車，俾我X兩次。面人地畀，架就自己丟」。

乘搭巴士不要做「自私精」！（運輸署影片截圖）

帖文引來網民熱議，不少網民大讚樓主做法，「做得好」、「多謝你為車長發聲」。也有人建議樓主播大悲咒反擊，「你播大悲咒畀佢聽，佢話你時，你都講，我聽唔到有聲喎。對無賴係要比佢更無賴」、「同呢啲冇文化嘅人，只可以用大悲咒感化佢」、「如果車上有人播大悲咒，我都會一齊開speaker播埋。合力感化佢」。