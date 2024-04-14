外賣自取Pizza被偷食？薄餅移位有空隙　食客質疑被偷投訴掀熱議

外賣自取食物都可惹來「偷食」疑雲？日前有食客光顧某大型連鎖薄餅店，回家後打開包裝盒卻發現薄餅其中1角擺位凌亂，件與件之間有空隙，質疑被偷，「好X老土，咁都偷」，又表示已向涉事店舖作出投訴。

帖文引來網民激烈討論，有人覺得薄餅比例明顯不均，支持樓主要求退換；不過亦有人認為是人為切位不準所致，「3點和9點方向嗰兩件大，2點和7點嗰兩件細」、「似轆呢兩刀唔平均」，又解釋外賣自取包裝應有1條紅色貼紙作包封，「如果封條完好，無可能會偷到」、「話人偷食之前係咪要提出足夠證據？」。亦有網民質疑，是樓主運送問題導致薄餅移位。

樓主另發布多張照片，顯示所有薄餅可以整齊地重新拼合，令網民確信不涉及人為偷食，「擺得唔好，拼返佢就無小到」、「你PO出嚟嘅相好誤導人，留言有張就似啱啱打開，嗰張真係無問題」。



有食客以外賣自取方式購買薄餅，打開發現薄餅之間有空隙，質疑被人偷食掀熱議。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳1張圖片，指當天光顧屯門某大型連鎖薄餅店，並以外賣自取形式，購買1個名為「夏威夷風光」口味厚批薄餅。如圖所示，薄餅其中1角擺位凌亂，件與件之間有空隙，接駁位不符，質疑被人「偷食」，不忿稱「好X老土，咁都偷」，又表示已向該店舖投訴。

帖文引來網民熱烈討論，有人覺得整個薄餅「完全唔啱比例」，「其他幾嚿啲切口對唔返隔籬嗰塊」。惟有網民覺得上述問題皆因移位，以及切位不準所致，「斜咗過左邊啫」、「3點和9點方向嗰兩件大，2點和7點嗰兩件細」、「似轆呢兩刀唔平均」、「8塊啱啱好，如果話俾人偷咗1塊，咁即係本來有9塊？」，相信「明顯無被偷」。

有留言則表示，若然選擇外賣自取，理應難以出現被「偷食」情況，「被害妄想症？」、「下次叫免切，就唔會俾人偷啦」、「（薄餅盒）應該有紅色封條貼紙，如果封條完好，無可能會偷到」、「講真佢哋要食，自己焗一個食都夠啦」、「話人偷食之前係咪要提出足夠證據？」。

樓主見被網民不斷圍攻，現已關閉帖文留言功能。不過他曾於留言區上載另外2張圖片，其中1張顯示，若然將所有薄餅件數整齊地重新拼合，的確比原先更美觀；而另1張圖片則更為明顯，只要將每件薄餅平均置於白色底紙上，雖然每件大小仍存偏羞，不過整個薄餅大於白色底紙，看上去更顯完整，故令網民確信不涉及人為偷食，「擺得唔好，拼返佢就無小到」、「你PO出嚟嘅相好誤導人，留言有張就似啱啱打開，嗰張真係無問題」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）