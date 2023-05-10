Pizza貨不對辦？港男投訴經理咁講　網民憑3點質疑非香港餐廳出品

食物質素出問題，向餐廳反映屬正常不過的事，但在網絡公審卻未必一定獲網民支持。有港男日前發文，稱到日式西餐廳用餐時點了芝士薄餅，但認為餐廳出品與餐牌圖片相差甚遠，遂向經理投訴，獲回應指薄餅為「正常出品」，於是發文表達不滿。有網民看過相片，竟憑1點發現不妥，質疑樓主用餐地點根本不在香港，帖文因而引來關注。



有港男日前發文，稱到日式西餐廳用餐時點了芝士薄餅，但認為餐廳出品與餐牌圖片相差甚遠，遂向經理投訴，獲回應指薄餅為「正常出品」。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該名港男於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，貼出1張薄餅相片，稱日前到一間日式西餐廳用膳時，點了1個芝士薄餅，惟薄餅送到時他覺得貨不辦，直言餡料不足而且餅底只有半熟，「個批本身係加倍芝（士）同加倍茄（醬），本來仲有幾塊葉唔會焗嘅」。

相片可見，樓主獲得的薄餅為厚批，餅面塗上蕃茄醬，上面再鋪了數塊已焗熔的水牛芝士及1塊黑色疑為「烤焦餅皮」的物體，但餅皮則仍未烤至金黃。樓主對薄餅品質感不滿，於是向餐廳經理投訴，但對方了解事件並觀察薄餅後，指涉事薄餅屬「正常出品」，樓主遂於網上發文講述事件，「切咗批個底，同經理講話好似唔熟，面又多嚿炭，經理都話係正常，結果真係唔熱」。

有網民質疑樓主上載的薄餅相片為台灣分店出品，並貼出餐牌比較。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

帖文引來網民討論，有人認同樓主，指相中薄餅貌似仍未焗熟，認為餐廳有責任更換或提供其他食物代替，「啱啱雪櫃攞出嚟？」、「超級無食慾，佢講得出口？」、「覺得有問題點解唔即時拒收？」、「呢嚿麵團叫薄餅？」、「個經理無講錯，喺劣食方面來講，係『正常出品』」。

不過有眼利網民指出，涉事餐廳香港分店的薄餅一向為薄批，而且上碟時不會使用相中餐碟，質疑樓主其實於其他地區的分店「中伏」，「個邊唔會咁厚咁闊，同埋未見過有咁嘅款式，應該唔係香港嚟」、「呢個出品根本無可能，Pizza唔係用呢隻碟出，而且唔會有員工幫你切，一係就係你特別要求咗某啲嘢，一係你就係明玩嘢」。