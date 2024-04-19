屯門請食飯黨！2妙齡美女討要$20買飯　街坊笑斥慣犯：仲未餓死？

屯門疑現「請食飯黨美女」？近日有網民在屯門街坊社交群組發帖，稱於西鐵屯門站附近商場遇到2名年輕女子向他索取20元買飯吃。該網民解釋當時身上只有10元，對未能幫助她們感到抱歉。然而，有街坊看到他拍下的2名女子背影，即留言表示她們是「慣犯」，常在區內向街坊索要現金，賣慘求人請食飯，甚至大膽到在警署附近「出動搵食」，更有人指「見過都幾靚女嘅」，亦有人笑言她們求人請食飯很久，「呢2個好似都好耐…點解可以仲未餓死？」。



有網民稱於西鐵屯門站附近商場遇到2名年輕女子向他索取20元買飯吃，事件引起網民熱議。（「真.屯門友」FB圖片）

有網民在Facebook群組「真.屯門友」發帖，稱近日於西鐵屯門站附近商場疑似遇到「請食飯黨」。當晚有2名「妙齡女子」突然向他討要錢財，稱想要20元吃飯，卻遭樓主拒絕。樓主解釋身上只有10元現金，並在帖文表示「可惜我只有10元在身，幫不了她們，非常抱歉」。

樓主之後拍下對方離去的背影，從照片可見，2名女子衣着光鮮，1人身穿白色上衣及黑長裙，另1人身穿粉色上衣及牛仔褲，她們均束低馬尾，正往屯門新墟方向離開。

有屯門街坊留言稱2名女子是「慣犯」，常在區內向街坊索要現金，賣慘求人請食飯。（《喜劇之王》電影截圖）

帖文引起網民熱議，不少人都懷疑該2名年輕女子是「請食飯黨」，「呃錢？」、「咪信啊」。有屯門街坊高度關注事件，指該2名女子在區內算得上是出名的「慣犯」，多以同樣手段在屯門市中心及西鐵站一帶出沒問途人索取20元，已持續了一段時間，並留言提醒樓主小心，「佢2個都問過我喎」、「又係佢」，也有網民表示「之前都見到有，睇樣幾靚」。

有街坊表示，2女子大膽到在警署附近出沒，「之前佢哋喺警署對面問我」，便告訴她們可入警署求助；還有街坊笑稱：「呢2個好似都好耐…點解可以仲未餓死？」

有網民就覺得錯信請食飯黨的個案「1單都嫌多」，「而家善心成日畀人利用，心都噏埋。果斷咩人都唔借，尤其衣着光鮮」，也有網民建議其他人一律報警處理，「你叫佢去警署啦，嗰度有免費飯食㗎」、「幫佢報警，社署會幫佢」。

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