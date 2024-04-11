高級「請食飯黨」？2內地女要求請食這東西　港男絕招KO笑爆網民

這是進化了的「請食飯黨」、「借錢黨」？有港男於網上東涌群組表示，在裕東苑附近遇到2名操普通話女子，向他問路說想食烤肉，他解答後對方即稱支付寶被封「無錢」，想借錢食飯，港男於是使出絕招「KO」後離去。

帖文引來網民熱議，笑言「無錢仲要食烤肉咁講究」；也有網民稱在多區都有見過相同手法，提醒「小心騙子」。



有港男於網上東涌群組表示，在裕東苑附近遇到2名操普通話女子，向他問路說想食烤肉，他解答後對方即稱支付寶被封「無錢」，想借錢食飯。（資料圖片）

該港男周二（4月9日）於Facebook群組「東涌谷友吹水區」發文表示，他行經東涌裕東苑附近時，有2名操普通話女子走近問路，「話想食烤肉，問我知唔知道邊度有」。樓主解答後，2名女子即稱她們的支付寶「在澳門被封（鎖）」，現在沒有錢，問樓主可否借錢給她們吃飯，強調之後會還錢。

該2名內地女子說想食烤肉，但支付寶被封鎖無錢，問樓主借錢。（資料圖片）

樓主表示，見到2名女子已詢問多人，但都無人理會，於是叫她們到商場找職員幫手，說罷便離去。

帖文引來網民熱議，笑言「無錢仲要食烤肉咁講究」。（Facebook群組「東涌谷友吹水區」）

帖文引來網民熱議，笑言「無錢仲要食烤肉咁講究」。也有網民稱在多區都有見過相同手法，提醒「小心騙子」，「（東涌）裕泰苑都出現過相同事件。都係兩個女人」、我個frd話柴灣都有出沒」、「叫佢唔好走，999可以幫佢」、「自己唔理佢就得啦，咁都會畀嘅羊牯，由佢哋啦！」。