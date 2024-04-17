有伏！打工仔返新工半月辭職　老闆1原因扣7日糧　網民：勞工處見

勞工權益應按法例行事，老闆不能任意妄為。近日有打工仔在討論區發文，指工作半月後請辭，詎料遭老闆扣除7日代通知金。樓主表示不清楚原因，但強調工作前未有任何條款提及這一點，大呻「真係激到嘔血」。網民指公司一般會在合約上列出相關細節，質疑條款如違反勞工法例亦屬犯法，勞工處列明上班首月的試用期內辭職，應毋須付代通知金，建議樓主向勞工處提出申訴。



有打工仔在討論區發文表示，工作半月後提出辭職，竟被老闆扣除7日代通知金。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「未做夠半個月辭職要7日通知？」為題發帖，表示工作半個月後辭職，但出糧時驚覺遭老闆扣了7日薪金作為代通知金。他不滿公司未有在任何合約或訊息提及辭職要7天代通知，直言「我係完全唔知情」，又指自己投入職場十多年，從未試過任職不夠1個月要代通知金，「真係嘔血」。網民其後問及樓主惖公司有否在合約上註明時，樓主坦言自己並無簽署任何工作合約。

不少網民質疑樓主的公司行為離譜，甚至犯法，認為樓主實際上被老闆扣除一半人工，「啲老闆就係博你返新工唔得閒去理」，才會刻意欺騙員工。建議樓主盡快與勞工處聯絡申訴。

不過有網民表示樓主沒有簽署任何工作合約，便無法證明曾經在那裏工作，笑言「公司係可以唔出糧畀你，所以你有糧出算賺咗」。亦有人認為找勞工處求助是沒有用處，「我以前做過一間公司就係咁，勞工處開嘅檔案有成尺咁厚，最後啲同事都係要向公司賠錢」。

網民認為涉事老闆刻意欺騙樓主，建議他盡快向勞工處求助。（《賤精先生》劇照）

事實上，《僱傭條例》（香港法例第57章）第2條的釋義指出「由協議一方同意僱用另一方，而該另一方則同意以僱員身分為其僱主服務」，不論是「書面或口頭、明訂或隱含的協議」也可視為僱傭合約。 翻查勞工處網頁，若員工在試用期內的首個月終止僱傭合約，無需給予公司代通知金。

（香港討論區）