禁員工外出食飯兼外賣　珠寶公司咁解釋　網民：多多人工都唔做！

打工仔每天工作一整天，其間可以休息或外出處理私人事務的時間可能就只有午飯時段。最近有網民就在討論區分享見工經歷，指早前到一珠寶公司應徵，人事部表明基於安全問題，公司禁止員工外出用膳，而現有員工所有都帶飯上班，後來樓主獲公司通知願意聘請他，才得知公司也「不建議」員工叫外賣，奇怪的要求讓樓主非常苦惱應否接受錄取通知。



樓主早前到1間珠寶公司見工，人事部職員在面試期間已表明基於安全問題，禁止員工外出吃午飯。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

樓主在香港討論區以「見工間公司係唔准員工出去食飯」為題發文，表示他早前到1間公司見工，該公司售賣珠寶，「好多貨都會放係公司入面」，因此人事部職員在面試期間已表明基於安全問題，故禁止員工外出吃午飯，又指現時所有員工均是自己帶飯上班。樓主當下表示沒有問題，但事實上他獨居，而且也不會煮飯，「見完之後我係度諗呢份唔可以出去食lunch嘅工其實啱唔啱我」。

樓主續指，後來該珠寶公司向他發出錄取通知，惟當他再詢問人事部那可否叫外賣到公司時，對方則稱「唔建議」，聽後樓主表示需時考慮，未立即答應上班。樓主仍在為是次工作機會苦惱，在文中向網民問道「你哋覺得我因為食飯問題而唔take呢個offer會唔會好傻？」。

樓主獨居，而且不會煮飯，故向網民問道「你哋覺得我因為食飯問題而唔take呢個offer會唔會好傻？」。（《大叔的愛》劇照）

帖文引起不少網民討論，不少人同樣認為公司的要求不合理，而且不人道，「連lunch都唔畀出去唞吓氣，多多人工我都唔會做」、「會否叫你喺嗰度過夜睇住個夾萬啊？」、「我以前都做過好幾間珠寶公司啦，真係傻傻哋，連叫外賣都好似要得佢允許」、「唔畀出去食lunch好悶喎」、「叫外賣都唔畀？叫外賣影響到啲咩」、「唔使考慮，我一定唔會做，坐監咩，中午都唔可以出公司」。

另外，有人則認為樓主應自行衡量利弊，假如他急需找工作，即使對方的要求無理，也只能「頂硬上」，留言指「窮就要返工，返工就要接受一定條件」、「你接受到咪做，決定權喺你自己」、「如果樓主窮到冇錢開飯做住先啦，請問工作時間幾多個鐘？8個鐘就捱住唔食先，10個鐘就難頂啲」。