同居男友是家賊！家人屢失財　女生1招迫出真相：我帶了小偷回家

偷心又偷金，實在可恨！台灣1名女生近日在網上訴苦，稱帶財困的男友回家與家人同住後，家人的財物即連番失竊。雖然苦無證據，但男友的嫌疑最大，最終她謊稱要翻看家中的閉路電視，終迫令「家賊」現形，果然就是其同居男友！原來男友債台高築，於是便對女方及其家人的財物下手。女生得知後悲憤難當，沒想到包吃包住去照顧愛人，竟連累家人金錢被盜，於是公開與男友對話，詢問網民如何追討欠款。網民對樓主男友的「無恥態度」表示震驚，「他心裏一定在想說能少還就少還」、「很沒水準」、「你供他吃住養懶漢，還這樣對妳們家人，這人要棄」、「告他啊他都承認了」。樓主其後更新帖文，稱已跟對方分手，而且「已決定到地檢署提告，請各位不用擔心」。



女生表示要翻看家中閉路電視片段，終迫得男友承認偷取她與其家人的財物。（Dcard圖片）

該名台灣女生在Dcard以「我竟然帶了小偷回家！」為題發帖，大呻遇上渣男的經歷。她表示初結識男友時，覺得對方是完美的貼心男友，會在她生理期時半夜送來紅豆湯，也會在大大小小的不同節日為她安排驚喜。因男友的暖心行為，她還以為會收獲「快樂的愛情」。直至她發現男友花光積蓄卻不認真工作，甚至因個人花費而四處借錢，美好的愛情就有了變化。

樓主指當時因為愛情而蒙蔽了雙眼，於是便帶財困的男友回家，跟她與家人同住，甚至包吃包住了半年有多。可是，到了今年2月，她的家人相繼發現放在家中的財物不翼而飛。本來樓主不曾懷疑男友，直至後來與男友對質，才發現正是確是男友偷了她家人的錢。

從女生上傳到網上的對話截圖可見，樓主表示祖母的錢不見了，家人準備翻查監控影像，終迫得男友承認做賊，表示「我拿的，我等等匯給你」，並叫她代為道歉，稱自己不是故意的。當時樓主還心存懷疑，不相信對方會這樣做，在問他拿了多少後，甚至反問他「你是真的有拿？」，男友確認偷錢，卻表示不知道總數，但承諾下班就會還錢。

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當時樓主似乎很是失望，追問對方「到底為什麼…之前的也是？」。本來男友只承認偷拿了她利市錢及其祖母1,000元（台幣，下同，約242港元），然而在樓主的追問下終於承認事實，原來他還偷了樓主姐姐6,200元（約1,504港元）的利市錢，而且祖母不見的也不止這麼少。樓主於是要求男友說真話及還錢，並表示「我們家忍耐有限」，男友於是答應還1萬元（約2,426港元）。

樓主再回應指家人被偷錢不只這個金額，於是男友「加碼」稱會還1.5萬元（3,639港元），而樓主表示「叔叔是說2萬」。最終，樓主家人決定要求他歸還2萬元台幣（約2,852港元），然而真實失竊金額實則更大。樓主男友自認「自私」，又辯稱不曾想過不還錢，偷樓主家人錢是為了還債。

從樓主的對話得知，男友在被揭發偷錢後，曾一度把她封鎖。而樓主表示直到現在，男友仍然拖欠款項沒有歸還，「雖然2萬只是小錢，但就是看不慣他這樣」。樓主慨嘆自己引狼入室，也抱歉對家人造成傷害，「沒想到最後會是傷害家人的騙子」，目前她正積極研究如何確保男友還錢，故發帖詢問網民意見。

樓主後悔自己引狼入室，對家人造成傷害。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文引起網民熱議，有人認為實際涉事金額不低，「1萬繼續問就變成1.5萬，感覺還可以繼續問欸，十之八九超過這個數」、「光偷叔叔的就2萬了，那肯定不止」、「我不信他不知道偷了多少，2萬不可能記成1萬，他心裏一定在想說能少還就少還」、「他很沒水準，偷那麼多一開始竟然只講要還1萬，真的超爛」。

不少網民留言批評樓主男友是「渣男」，並叫樓主盡快分手後報警，「直接去告，證據很明確。這已經是很明確犯罪了」、「有證據可以去告民事了，才可能拿回錢。不過既然他都欠了人家錢還不出來，告贏了大概也是拿不回錢了」、「你供他吃住養懶漢，還這樣對妳們家人，這人要棄」、「告他啊他都承認了」。

樓主看完網民留言後更新帖文，表明已經分手，「我承認是我識人不清，給家人帶來傷害，也很感謝家人對我的包容」，又指家中的閉路電視只拍室外，室內沒有拍攝，所以當初其實沒有證據證明是男友偷錢，「只是為了讓他承認才這麼說的」，而她已決定到地檢署向對方提告，「2萬說大不大說小不小，但還得對自己行為買單」。

（Dcard）